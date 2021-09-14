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11 kilogram kokaini hava kompresörünün içine saklamışlar

BAĞCILAR'da yurtdışından kargo ile gönderilen hava kompresörünün içine gizlenmiş 11 kilogram kokain ele geçirildi. 

14 Eylül 2021 Salı 10:09
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11 kilogram kokaini hava kompresörünün içine saklamışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu D.G.R.R. isimli şüpheli tarafından Türkiye'ye uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması aracılığı ile Türkiye'ye hava kompresörü gönderdiğini tespit etti. Kargo şirketi ile temasa geçen Jandarma ekipleri hava kompresörünün Bağcılar'da bulunan kargo antreposunda tutulduğunu belirledi.  

Gönderilen kargonun alıcısının tespit edilmesi için gümrük belgelerini inceleyen ekipler, kargonun Hadımköy'de faaliyet gösteren bir medikal tekstil firması olduğunu, firmanın kargonun çıkartılması maksadıyla herhangi bir müracaatının olmadığı ve kargonun antrepoda beklediği tespit edildi. 

AVCI BULDU

Edinilen bilgiler doğrultusunda antrepoda arama yapıldı. Narkotik köpeği Avcı'nın hava kompresörüne tepki vermesi üzerine hava kompresörü söküldü. Kompresörün içerisine özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 11 kilogram kokain ele geçirildi. Hava kompresörünün arama köpeklerinin tepki vermesini önlemek için kimyasal madde ve madeni yağ ile kaplandığı anlaşıldı.  Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarUyuşturucuKokainNarkotikPolis
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