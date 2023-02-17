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11 ili etkileyen depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin gerçekleştirildiği ve hasar ödemelerinin hızla sürdürüldü belirtildi.

17 Şubat 2023 Cuma 11:31
11 ili etkileyen depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı

İSTANBUL - Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, kurum olarak, bugüne kadar finansal ve operasyonel tüm hazırlık ve planlamaların, ülke coğrafyasında meydana gelebilecek olası en büyük bir depremin göz önüne alınarak yapıldığı belirtildi.

Kurumun, öncelikle Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi’ndeki ekiplerle birlikte, İstanbul ekiplerinin de katılımıyla tam kadro çalışmaları başlattığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, yöneticilerimiz ve hasar ekiplerimizden bir grup ile aynı gün içinde bölgedeydik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet vermek amacıyla bölgede kuracağımız mobil ofislerin ve deprem tırımızın konuşlanacağı yerleri tespit ettik. İncelemelerimiz sonrasında deprem tırımız, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta konumlanmıştır. Olası büyük bir afete hazırlıklı olmak adına yenilediğimiz bilgi sistemleri altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamızı sağladı.

Alo DASK 125, e-devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı almaya başladık. Bunun yanında diğer kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılarımızdan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemelerini gerçekleştiriyoruz."

"Görevli eksperlerimiz 15 ilde çalışmalarını sürdürüyor"

Açıklamada, bölgede, yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlenen binalar için sigortalılardan ihbar gelmesi dahi beklenmeden hasar süreçlerinin başlatılıp ödemelerinin gerçekleştirildiği aktarılarak, eksper görevlendirmelerinin ise diğer binalar için yapıldığı, görevli eksperlerin 15 ilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin gerçekleştirildiği ve hasar ödemelerinin hızla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "16 Şubat 2023 saat 10.00 itibarıyla, tarafımıza ulaşmış 158 bin 183 hasar ihbarı bulunmaktadır. 20 Şubat itibarıyla, tarafımıza ulaşan hasar ihbarı sayısı, işlemi süren başvuru sayısı ve ödenen tazminat tutarı bilgilerini paylaşacağız. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın aynı anda doğru ve şeffaf bilgilere erişimini sağlamak." ifadeleri kullanıldı.

Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgi arttı

Açıklamada, deprem sonrası yaşanan acı tecrübelerin, sigortalı olma eğilimini etkileyerek sigortalılık oranlarında bir artışa neden olduğu vurgulanarak, "Bizim, kurum olarak hedefimiz, acı tecrübeler yaşanmadan kapsamımıza giren tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almak. Bugün itibarıyla iller bazında günlük poliçe üretiminde ise yüzde 112 oranında artış mevcuttur. Hakkari, Muş, Bingöl, Niğde, Bayburt, Kayseri ve Batman sigortalılık oranında artış görülen başlıca iller olarak öne çıkmaktadır." denildi.

Vatandaşların, Alo DASK 125, e-devlet ve internet sitesi aracılığı ile DASK’a ihbarda bulunabileceği anımsatılan açıklamada, sigortalıların herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın hasar ihbarlarını iletebilecekleri belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DASKIhbarDepremHasar
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