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“1 milyon ağaç hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” 

Başakşehir’de, ağaç dikim çalışmaları ilçenin dört bir yanında aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler  Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yarınlarımıza nefes olmak için bugünden çalışıyor, bugünden üretiyoruz. 1 milyon ağaç hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:04
“1 milyon ağaç hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” 

Ağaç dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaçlandırma çalışmalarına katılarak, ağaçları toprakla buluşturdu.

“GELECEĞİMİZE NEFES OLMAK ÇALIŞIYORUZ”

Yarınlarımıza nefes olmak için bugünden çalıştıklarını ve ürettiklerini söyleyen Kartoğlu, “Küresel ısınma ve iklim krizine karşı doğamızı koruyor, ormanlarımıza dört elle sarılıyoruz. Ne kadar çok ağacı toprakla buluşturursak çevre farkındalığımızı da o kadar çok ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Başakşehir’imizde 1 milyon ağaç hedefimize adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.

YEŞİL ALAN MİKTARI 11 MİLYON METREKAREYE ÇIKTI

İlçe genelindeki toplam yeşil alan miktarını 11 milyon metrekareye çıkardıklarını ifade eden Kartoğlu, “Farklı türlerdeki ağaç ve çalılarla süslediğimiz 135 parkımız, millet bahçelerimiz ve Şamlar Tabiat Parkımızla yeşilin şehrine değer kattık. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan miktarımızla, Avrupa’yı ikiye katladık. 2022 sonuna kadar toplam 190 ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Daha fazla oksijen ve güçlü bir gelecek için dikilecek daha çok ağacımız var” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir BelediyesiAğaçPark Ve Bahçeler  MüdürlüğüAğaç Dikim
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