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1 Mayıs 1977'de ölenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

1 Mayıs 1977 yılında Taksim'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda karanfillerle andı.

29 Nisan 2021 Perşembe 14:28
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1 Mayıs 1977'de ölenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

İSTANBUL - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) , Türk Tabipleri Birliği (TTB), üyesi bir grup 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı. Grup üyeleri "1 MAYIS" yazılı pankart açarak Gümüşsuyu'ndan Kazancı Yokuşu'na yürüdü. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ortak basın açıklamasını okudu. Çerkezoğlu "Burada 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz tüm canlarımızı, yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı anmak için toplandık. Bundan 44 yıl önce 1 Mayıs 1977'de burada arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybettik. Bugün bir kez daha 1 Mayıs'ı pandemi koşullarında karşılıyoruz. 2021 1 Mayıs'ında 1977'de kaybettiğimiz arkadaşlarımızın talepleriyle, onların taleplerini ve mücadelesini bugüne taşıyarak yine alanlarda, meydanlarda işyerlerinde en yaygın ve en coşkulu bir biçimde 1 Mayıslarımızı kutlayacağız. Bu 1 Mayıstaki taleplerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Herkese aşı sağlanması, herkese gelir desteği sağlanması, acil ve zorunlu işlerin dışında çarkların durması, toplumsal hareketliliğin durması şarttır. Kovid 19 bir iş kazası, sağlık çalışanları açısından da bir meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilmelidir" dedi.

Yapılan açıklama sonrası Kazancı Yokuşu'na 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı. Grup üyeleri, Şişhane Parkı'na gitti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kazancı Yokuşu1 Mayıs 1977DE ölenler
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