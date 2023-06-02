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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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MÜKELLEFİN UNVANI
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VERGİ NO
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ADRES
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VERGİ VEYA CEZA. DÖNEMİ
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VERGİNİN NEVİ
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CEZANIN NEVİ
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VERGİNİN MİKTARI
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CEZANIN MİKTARI/TL
|SİNDOMA YAPI İNŞAAT MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|7700405325
|AMBARLI MAH. LAÇİNEL SOK. NO:1 AVCILAR / İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|KURUMLAR VERGİSİ
|VZCZ
|11.057,31
|33.171,93
|SHAYNA TEKSTİL İNŞAAT TEK. ÜRÜN. TİC. LTD. ŞTİ.
|7692426005
|MERKEZ MAH. MARMARA CAD. BEKİR AŞÇI İŞ MERKEZİ NO:10/81 AVCILAR/İSTANBUL
|01/2023-12/2023
|-
|ÖUCZ
|-
|22.500,00
|SULTANAHMED MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|7830725771
|AMBARLI MAH.DERE SK.EDA APT. NO:6/1 AVCILAR/İSTANBUL
|01/2023-12/2023
|-
|ÖUCZ
|-
|22.500,00
|Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ
edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla
açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında
işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın No ILN01838950