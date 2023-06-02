İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN UNVANI
VERGİ NO
ADRES
VERGİ VEYA CEZA. DÖNEMİ
VERGİNİN NEVİ
CEZANIN NEVİ
VERGİNİN MİKTARI
CEZANIN MİKTARI/TL
SİNDOMA YAPI İNŞAAT MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 7700405325 AMBARLI MAH. LAÇİNEL SOK. NO:1 AVCILAR / İSTANBUL 01/2018-12/2018 KURUMLAR VERGİSİ VZCZ 11.057,31 33.171,93
SHAYNA TEKSTİL İNŞAAT TEK. ÜRÜN. TİC. LTD. ŞTİ. 7692426005 MERKEZ MAH. MARMARA CAD. BEKİR AŞÇI İŞ MERKEZİ NO:10/81 AVCILAR/İSTANBUL 01/2023-12/2023 - ÖUCZ - 22.500,00
SULTANAHMED MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 7830725771 AMBARLI MAH.DERE SK.EDA APT. NO:6/1 AVCILAR/İSTANBUL 01/2023-12/2023 - ÖUCZ - 22.500,00
Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ
edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla
açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında
işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın No ILN01838950