İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİNDE BULUNAN İŞÇİ VE MEMUR PERSONELE 2023 YILINDA VERİLECEK YAZLIK - KIŞLIK GİYİM MALZEMESİ ALIMI

İKN : 2023/424855

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124400000 - 2124400032 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : İstanbul Üniversitesi Rektörlük ve Bağlı Birimlerinde Bulunan İşçi ve Memur Personele 2023 Yılında Verilecek Yazlık - Kışlık Giyim Malzemesi Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım: İ.Ü. Rektörlük Ve Bağlı Birimlerinde Çalışan İşçi Ve Memur Personele Verilecek 2023 Yılı 40 Kalem Yazlık Giyim Malzemesi Alımı 2. Kısım: İ.Ü. Rektörlük Ve Bağlı Birimlerinde Çalışan İşçi Ve Memur Personele Verilecek 2023 Yılı 39 Kalem Kışlık Giyim Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez Ambarı Beyazıt / İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : 1.Kısım: İ.Ü. Rektörlük Ve Bağlı Birimlerinde Çalışan İşçi Ve Memur Personele Verilecek 2023 Yılı 40 Kalem Yazlık Giyim Malzemesi Alımı işinin giyim malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonra mesai saatlerinde tamamı tek parti halinde ve 30 (otuz) takvim günü içinde yapılacaktır. 2. Kısım: İü Rektörlük Ve Bağlı Birimlerinde Çalışan İşçi Ve Memur Personele Verilecek 2023 Yılı 39 Kalem Kışlık Giyim Malzemesi Alımı işinin giyim malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonra mesai saatlerinde tamamı tek parti halinde ve 30 (otuz) takvim günü içinde yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) gün içinde işe başlanır

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2023 - 12:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İsteklinin teklif vereceği bütün kısımlardaki ürünlerin teknik şartnameye uyması zorunludur. İhale dokümanında belirtilen tüm ürünler ile ilgili ihale tarih ve saatinden sonra 1. Ve 2. En avantajlı teklif sahipleri idarenin belirleyeceği tarih ve saate kadar belirtilen numune ve belgeleri idareye sunacaktır.

Numuneler muayene ve kabul işlemleri bitene kadar idarede saklı tutulur.

İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan birinin bu ürünleri sunması yeterlidir.

#ilangovtr Basın No ILN01820216

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİstanbul Üniversitesi Rektörlük ve Bağlı Birimlerinde Bulunan İşçi ve Memur Personele 2023 Yılında Verilecek Yazlık - Kışlık Giyim Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.