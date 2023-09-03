Türkiye'yi ziyaret eden her 3 turistten 1'i İstanbul'a geldi.

Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen turizm verileri yüzleri güldürüyor. Yaz, kış 12 ay boyuncu yabancı turist ağırlayan İstanbul rekorlar kırıyor. Geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde İstanbul'a 8 milyon 514 bin 806 yabancı turist ağırlayan İstanbul bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artarak 9 milyon 776 bin 635 yabancı turist ile 10 milyona yaklaştı. İstanbul bu rakamla 10 yılın aylık bazında en yüksek yabancı turist sayısına ulaşmış oldu.

Geçen yıl sadece temmuz ayında 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin ziyaret ettiği kent, bu temmuzda 1 milyon 873 bin 97 yabancı turisti ağırladı. Sadece temmuzda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 arttı. Böylece İstanbul temmuz ayında ağırladığı turist sayısı ile bir rekora imza atmış oldu.

Verilere göre, İstanbul'a temmuzda 1 milyon 823 bin 416 kişi hava yoluyla 49 bin 681 kişi ise deniz yoluyla ulaşım sağladı.

Ruslar, temmuzda İstanbul'a gelen 185 bin 636 turistle geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı 135 bin 568 turistle Almanya, 135 bin 96 kişiyle Suudi Arabistan, 105 bin 41 ziyaretçiyle ABD, 97 bin 352 turistle İran, 69 bin 263 kişiyle Fransa, 69 bin 6 turistle İngiltere, 51 bin 257 kişiyle Irak, 45 bin 854 ziyaretçiyle Kuveyt, 45 bin 257 kişiyle İsrail, 44 bin 273 turistle Hollanda takip etti.

İstanbul'u temmuzda ziyaret edenlerin yüzde 9,91'i Rusya'dan, yüzde 7,24'ü Almanya'dan, yüzde 7,21'i Suudi Arabistan'dan, yüzde 5,61'i ABD'den, yüzde 5,20'si İran'dan, yüzde 3,70'i Fransa'dan, yüzde 3,68'i İngiltere'den (Birleşik Krallık), yüzde 2,74'ü de Irak'tan gerçekleşti.

Genel olarak baktığımızda Türkiye'yi ziyaret eden her 3 turistten 1'i İstanbul'a geldi. Yılın 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 26 milyon 766 bin 240 turistin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul ağırlamış oldu.