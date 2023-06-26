

İSTANBUL MODERN RENZO PİANO’YU AĞIRLADI

Boğaziçi ve Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde Galataport’la bütünleşen etkileyici bir mimari İstanbul Modern. New York Times tarafından 2023’te görülmesi gereken 52 yer arasında gösterilen müze kısa süre içinde çağdaş sanatın İstanbul’daki en önemli buluşma noktalarından biri oldu. Kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve ana sponsoru Doğuş Grubu Bilgili Holding’in ortak katkısıyla inşa edilen müze, binayı tasarlayan dünyaca ünlü İtalyan mimar Renzo Piano’yu ağırladı. Piano İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’yla birlikte bir basın toplantısına katıldı. Toplantıya yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Müze Piano’nun Türkiye’deki ilk projesi. İstanbul Modern 10 bin metrekareyi aşkın sergi alanı, şeffaf zemin katı, ışık ve gölge oyunlarıyla, sanatı büyülü bir atmosfere taşıyor.

İstanbul Modern’in bir sonraki sergisi çağdaş sanatın en özgün isimlerinden Olafur Eliasson imzalı olacak.



DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI DİYARBAKIR'DA





Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan “Diyarbakır’ı Yaşa” imaj filmi geçtiğimiz akşam düzenlenen lansmanla dünyaya tanıtıldı.





Senfonik Diyarbakır



Almanya’da yaşayan ünlü Türk müzisyen Mehmet C. Yeşilçay, Diyarbakır’a davet edilerek, film çekiminden önce haftalarını Diyarbakır’da geçirerek “Sur Nâme” adını verdiği 80 kişilik senfoni orkestrası ile senfonik bir eser besteledi.

Diyarbakır’ın ilk senfonik eser olma özelliğine sahip “Sur Nâme” batı enstrümanlarının yanı sıra Diyarbakır’a özgü enstrümanların kullanılmasıyla doğu-batı sentezinin en çarpıcı örnekleri arasında şimdiden yerini aldı.



Yönetmen ve yapımcılığını Feride Vural ve Ömer Ceyhan'ın üstlendiği “Diyarbakır’ı Yaşa” imaj filminin çekimleri , 13 ilçe de 50’den fazla mekânda 22 günde gerçekleştirildi. Yapım ekibi öncesinde 1 aylık hazırlık süreci ve mekan keşifleri yaptı. Senfoniyle birlikte toplamda 400 kişilik proje ekibiyle bu film özenle hazırlandı.

Sinematik dilde anlatılan Diyarbakır imaj filmi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.



Senfonik beste ile hazırlanan ve ilk olma özelliği taşıyan bu imaj filmiyle, tüm dünya Diyarbakır'ı yaşamaya davet edildi.



Mezopotamya’nın incisi olan doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokusuyla görenleri kendisine hayran bırakan şehir Diyarbakır’ı yaşatmanın yanı sıra, yerli ve yabancı turistlere kentin birbirinden güzel onlarca noktası tanıtılmak istendi.





SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ ARANIYOR



Bu yıl GARAL TEKSTİL Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’ başvuruları başladı. 5 Eylül 2023 tarihinde WOW Hotel’de düzenlenecek yarışmanın ilk Organizasyon Komitesi toplantısı Vizyon Production İstanbul merkez ofisinde yapıldı.

Vizyon Production Kurucu Başkanı Sayın Atilla Kaplakaslan yarışmaya katılmak isteyen kral ve kraliçe adaylarına şöyle seslendi;

‘70’li yıllarda ARTİST ve SES dergileri gerçekleştirdikleri ARTİZ yarışmasıyla Yeşilçam’ın bilinen birçok efsanesini sinemaya kazandırmıştı. Türkan Şoray’lar, Tarık Akan’lar, Fatma Girik’ler, Cüneyt Arkın’lar, Hülya Koçyiğitler.. Kimler kimler geldi geçti Türk Sineması tarihinden. Hepsi ışıltılarıyla bir döneme imza attılar.



Peki bu dönemin yıldızı neden siz olmayasınız?’

Sinemanın kral ve kraliçesi olmak isteyen adaylar başvurularını online olarak www.sinemaninkralvekralicesi.com web sitesinin ana sayfasında bulunan Başvuru Formu'nu doldurarak yapabilirler.

Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması Katılım Koşulları:

-18 – 27 Yaş arası olmak,

-Boy Ölçüleri; Erkekler için en az 1.75 cm, Bayanlar için en az 1.65 cm

-TC Vatandaşı olmak (K.K.T.C, Azerbaycan ve Türkiye asıllı çifte vatandaşlar da katılabilir),

-Sabıka Kaydı bulunmamak.

İSPANYA’DAN GÖBEKLİTEPE’YE



Prado Müzesi’nin yaşayan en iyi 12 çağdaş fotoğrafçı arasında gösterdiği Venedik Bienali ve New York Uluslararası Fotoğraf Merkezi gibi önemli sergilerde yer alan İspanyol sanatçı İsabel Munoz yeni sergisi için İstanbul’a geldi. Sanatçı ‘Yeni Bir Hikaye-Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar’ başlıklı sergisi kapsamında Pera Müzesi’nde basın mensuplarıyla buluştu. Munoz’un tarihi yaklaşık 12 bin yıl önceye dayanan taş tepelerden Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğrafları ilk kez İstanbul’da sergileniyor. Çalışmalarında dünya üzerindeki yaşam biçimlerini belgelemenin yanı sıra kültürel mirası da kayıt altına alıp geleceğe aktarma çabası sergileyen sanatçı bu sergi için yaptığı arkeolojik çalışmaların kendisi için yeni bir deneyim olduğunu söylüyor. François Cheval’in küratörlüğünü üstlendiği sergi 17 Eylül’e dek Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde görülebilir.

AYHAN POLAT 2. KISA FİLMİ ‘SON SEMERCİ’ İZLEYİCİYLE BULUŞTU



Yönetmenliğini Ayhan Polat’ın üstlendiği Türkiye'nin en yaşlı ve Bursa'nın son semercisi Kemal Yorutgan’ı konu alan ‘Son Semerci’ adlı belgesel kısa film geçtiğimiz günlerde Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde sanatseverlerin gösterimine sunuldu.

Filmin yapımcılığı Ayhan Polat ve Ufuk Erken’in kurduğu Mavi Film’e ait. Seslendirme Reyhan Moğul, metin yazarı Havva Polat, görüntü yönetmeni Ufuk Erken ve kameraman İlyas Malçok işbirliğiyle çekilen kısa film 78 yıldır semercilik mesleğini yapan Kemal Yorutgan’ın hayatından kesitleri izleyiciye sunuyor.



Filmin galasına Kemal Yorutgan, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Bursa Eğitim-Sen Başkanı Derviş Erdem, Bufsad Yönetim Kurulu ve Bufsad üyeleri ile birçok sanatsever katıldı.

Bufsad, Fuji Film, Foto Klinik ve MEF Danışmanlık katkılarıyla çekilen film önümüzdeki günlerde birçok festivalde yarışacak.

ATHENA’DAN SÜRPRİZ SOUNDTRACK!

Türk Rock Müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, ‘Kendi Yolumda’ filminin müziklerine imza atmıştı. Tamamen canlı kayıtla yapılan film müzikleri müzikseverler tarafından albüm olarak bekleniyordu. Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un yapımcılığını da üstlenerek, başrolünü oynadığı filmde, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Tuncer Salman, Tamer Levent, Suzan Aksoy, Erkan Can, Çağatay Aras ve Hakan Özoğuz da muhteşem oyunculuklarıyla yer almıştı.



Filmde yer alan müzikler yoğun istek üzerine Athena Sanat etiketi ile müzikseverler ile buluştu. Albümde yer alan ‘Dam Üstüne Çul Serer’ şarkısı muhteşem Athena yorumu ile tüm dijital müzik platformlarında yer aldıktan sonra ‘Haklıyız Kazanacağız’, ‘Aldırma Gönül’, Mikail Aslan ile ‘Mel Şi’ ve Mustafa İpekçioğlu ile Gökhan Özoğuz’un yorumladığı sevilen anonim deyiş ‘Şu Benim Divane Gönlüm’ adlı eserler, ‘Kendi Yolumda’ filminde yer alan tüm tema müzikleriyle birlikte dinleyiciyle buluştu.







ENGİN AKYÜREK’TEN YENİ KİTAP ‘ZAMANSIZ’



Engin Akyürek’in ikinci öykü kitabı ‘Zamansız’ okurla buluştu. Nalan Alaca’nın çizimleriyle katkıda bulunduğu kitapta 20 tane kısa öykü yer alıyor.



Engin Akyürek’in kitabı ‘Zamansız’ tam da kimsenin zamanının olmadığı zamanlara inat karşımıza çıkıyor. Zamansız olan ne varsa hissettiğimiz, bu kitapta ustaca anlatılmış ve okurların yüreğine girmeyi bekliyor.

Öykülerde ilk aşkın heyecanı, önyargılara kurban edilmeyen dostluklar, en pürüzsüz karşılaşmalar, dost sohbetlerin yumuşaklığı, teknolojinin bile araya giremediği zamansızlıklar konu ediliyor.