HABER: BURHAN AKDAĞ

İstanbul Lale Vakfı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar’daki okulların öğrencileri ile birlikte Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde lale soğanı dikimine başladı. Nakkaştepe’ye dikilecek 120 bin lale soğanı Mart ve Nisan aylarında filizlenerek baharın müjdecisi olacaklar.

İstanbul Lale Vakfı tarafından lale soğanı ekimleri Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ilçelerinde de devam edecek.

İstanbul Lale Vakfı

İstanbul Lale Vakfı, Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yerinin araştırılması ve bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaları ve eserleri tanıtmak, sergilemek amacıyla 2016 yılında kuruldu. İstanbul Lale Vakfı, adı ile özdeşleşen Emirgan Korusu sınırlarındadır. Vakıf, 1871-1878 yılları arasında Emirgan Korusu’nda inşa edilen köşklerin müştemilatı olarak kullanılan binada yer almaktadır. 19.yy’ın ikinci yarısında Sultan Abdülaziz bugün Emirgan Korusu olarak bilinen bu alanı Mısır Hidivi İsmail Paşa’ya vermiştir. Köşklerin alt tarafında kalan yapı at ahırı, hizmetlilerin ve lojistik ihtiyaçlarının karşılandığı, içinde çamaşırhane, mutfak, ekmek fırını ve benzeri birimlerden oluşan bir yapı olduğu düşünülmektedir. Vakıf bünyesinde yer alan Müze’de, lalenin bir çiçek olarak gelişiminin yanı sıra Osmanlı’dan günümüze bir desen olarak yer almasının örneklerini görmek mümkün.

Adres: Emirgan Korusu Koruyolu Cad. No 1 Sarıyer İstanbul