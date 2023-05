T.C.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü



İHALE İLANI



İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, ÇIRÇIR C TİPİ MESİRE YERİ İÇERİSİNDEKİ ALANIN KİRALANMASI

Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur, ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

#ilangovtr Basın No ILN01821837

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çırçır C Tipi Mesire Yeri İçerisindeki Alanın Kiralanması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince işletme hakkının kiralanması yapılacaktır.İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 15/05/2023 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.İşin nevi : Ümraniye İlçesi, Çırçır C Tipi Mesire Yeri İçerisindeki Alanın Kiralanması,Tahmin edilen bedel : Aylık 19.200,00 TL+KDV, 10 (on) yıllık kira bedeli 2.304.000,00 TL+KDV,Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.Şartname Bedeli : 1.000,00 TLİhale Gün ve saati : 16/05/2023 - 10:00İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığıİhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.İhaleyi kazanan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.Duyurulur.