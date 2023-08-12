İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Bütçe Senin” uygulaması “Afet ve Risk Yönetimi” temasıyla ve ilk defa tüm Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Uygulama kapsamında proje başvuruları tamamlanırken, 28 proje ön ve teknik değerlendirme sürecini geçerek halka açık oylamaya sunuldu.

KARAR ALMA SÜRECİNE AKTİF KATILIM

Proje oylamaları 07 – 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Oylama sonucunda seçilen proje kamuoyu ile paylaşılacak ve 2024 yılı Yatırım ve Hizmet Programına dâhil edilecek.

Vatandaşlar İstanbul Senin / Bütçe Senin mobil uygulaması veya Bütçe Senin web sitesi üzerinden sisteme girerek İstanbul için faydalı olacağını düşündüğünü projelere oy verebilirken, böylelikle karar alma süreçlerine dahil olabiliyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL