Dünyanın en önemli metropolleri arasında bulunan İstanbul, ziyaretçi verilerinde rekora koşuyor.

Hareketli ve cezbedici yönleriyle her dönem turistlerin ilgi odağı olan İstanbul, turizmdeki yükselişini sürdürüyor. Henüz yıl sonu verileri açıklanmış olmamakla birlikte İstanbul’un yılı, 17 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla kapatması bekleniyor.Her daim turizm potansiyelinin yüksek olduğu ve cazibe merkezi olan İstanbul’un 2024 yılı için hedefi 20 milyon ziyaretçi bandına ulaşmak.

Türkiye'yi ziyaret eden her 3 turistten 1'i İstanbul'a geldi.

Yaz, kış 12 ay boyuncu yabancı turist ağırlayan İstanbul rekorlar kırıyor. 2023 yılının ilk 7 aylık döneminde geçen yıla oranla yüzde 15’lik bir artış ile özellikle temmuz ayını rekor seviyede kapattı.

İstanbul 200’den fazla ülkeden ziyaretçi ağırladı. Komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülke için merkez konumunda yer alan İstanbul’a 2023 yılında en çok ziyaretçi gönderen pazarlar; Rusya, Almanya, İran, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya ve Irak oldu. Özbekistan, Kazakistan, Hollanda, Kuveyt ve Azerbaycan da diğer önemli pazarlar arasında yer aldı.

Sabiha Gökçen’inin ikinci pisti turizme olumlu yansıyacak

2023 yılında İstanbul’a gelen ziyaretçilerin yüzde 97,5’inin havayolu ile geldi.Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi bulunan İstanbul Havalimanı kente turizm anlamında büyük bir katkı sağladı. 300’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, 11 aylık dönemde toplamda 70 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti de İstanbul turizmine yeni bir ivme kazandıracak. Yeni pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesinin çok daha üst seviyelere çıkacak. Ulaşım alanındaki bu gelişmeler 3 bine yakın tesis ve 250 bine yaklaşan yatak kapasitesine sahip İstanbul’umuz için çok sevindirici ve önemli bir gelişme.

İstanbul kongre turizminde büyük atak yaptı

Sektör temsilcilerinden gelen açıklamalara bakacak olursak, olağanüstü konjonktürel gelişmeler olmazsa, en geç 2025 yılında, İstanbul'u yeniden dünyanın en iyi ilk 10 kongre şehri listesinde olacağı yönündedir.

Son durumda büyük kongre organizatörlerinin İstanbul'u tercih etmesi için sektör paydaşları ile iş birlikleri yaparak ve doğrudan destekler vererek, dünyanın dört bir yanında İstanbul'u tanıtım faaliyetlerine geçildi.

2024 yılında İstanbul’a katılımcı sayıları 250 ve 8 bin arası değişecek, 11 uluslararası kongreye ev sahipliği yapma konusunda hazırlıklarına başladı. Henüz resmi kanallardan ismi açıklanmasa da, Avrupa’nın en önemli uluslararası federasyonlarından birinin dünyanın dört bir yanından gelecek olan 1000 katılımcısıyla, 2027 yılında gerçekleşecek uluslararası kongresini de İstanbul’a kazandırıldığı ifade ediliyor.

Kruvaziyer yolcularının yüzde 26’sı İstanbul’a uğradı

İstanbul’un kruvaziyer turizmi açısından da çok önemli bir durak olduğunu biliyoruz. 2023 yılının 11 aylık döneminde İstanbul’a 219 kruvaziyer gemisi ile 392 binden fazla yolcu geldiğini sektör temsilcileri tarafından açıklandı.

Kruvaziyer turizminde yaşanan yükselişte Galataport’un açılmasının büyük payı bulunuyor. 11 aylık dönemde ülkemizdeki 19 limana toplamda 1167 gemi ile 1,5 milyonun üzerinde yolcu geldi. Bu yolcuların yaklaşık yüzde 26’sı İstanbul’a geldi. Dolayısıyla İstanbul’un kruvaziyer turizminde de yüksek bir potansiyeli bulunuyor.

İstanbul sağlık turizminin merkezi konumunda

Türkiye’nin sağlık turizminde büyük mesafe kat etmesinde İstanbul’un rolü çok büyük olduğu tartışılmaz gerçek. İstanbul’da sağlık turizmi alanında Sağlık Bakanlığı’ndan belge alan hastane sayısı 188’e, tıp merkezi sayısı 79’a, muayenehane sayısı 1080’e, klinik ve poliklinik sayısı ise 435’e çıktı.

Böylelikle sağlık turizmi amaçlı olarak gelen ziyaretçilerin İstanbul’da hizmet alabildikleri nokta sayısı 1.782’ye ulaştı. Sağlık turizmi alanında İstanbul’da hizmet veren seyahat acentası sayısı 590’a çıktı. Bu verilere göre İstanbul, sağlık turizminin merkezi konumunda yer alıyor ve her yıl binlerce sağlık turistine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’un kültür sanat zenginliği turistleri cezbediyor

İstanbul’un Türkiye’nin en önemli kültür, sanat, alışveriş ve gastronomi kenti olduğunu, İstanbul’da her yıl çok sayıda konser, sergi, sanatsal etkinlik, fuar ve festival düzenlendiğinin altını çizmek gerekiyor.

2022 yılı verilerine göre İstanbul’da yer alan 86 müzeye toplamda 5,3 milyon ziyaret gerçekleştirildi. Aynı zamanda bir gastronomi kenti olan İstanbul’un 7’si Michelin Yıldızlı olmak üzere toplamda 76 restoranla Michelin Rehberinde yer aldığını söylemek mümkün.

İstanbul’da okuyan yabancı öğrenci sayısı 100 bine yaklaştı

İstanbul’un aynı zamanda eğitim turizmi bakımından da dünyada çok önemli bir noktada bulunuyor. YÖK verilerine göre 2022-2023 öğretim yılında sadece İstanbul’da öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 97 bin 821 oldu.

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan İstanbul’un yanı sıra Türk turizmi tüm sektörlerde ve tüm bölgelerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Klasik turizm anlayışını reddeden sektör sadece İstanbul değil 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlayacak çalışmalar yürütmeye başladı. Son 20 yılda Türkiye’de turizm, dünya turizminden çok daha hızlı büyüdü. Burada önemli olan her çeşit turizmin, genel turizm pastasından payını alabilmesi. Türkiye olarak 81 ilimizin kendine has turizm cenneti olma potansiyeli var. Bu potansiyelden yola çıkarak şunu söyleyebilirim: 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefleyen sektör yeni rekorlar kırmak için ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması amacıyla daha fazla gelir bırakan turizm çeşitleri geliştirecek. 2028 yılı için önemli hedefler koyan Turizm sektörü turist potansiyeli yüksek ülkelerde tanıtım faaliyetlerini hızlandırarak ve gelir hedefini büyüterek yeni rotasını çizmiş oldu.