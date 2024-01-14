Ulusal çok sesli müziğimizin değerlerlerinden Cumhuriyet Dönemi bestecilerimize mercek tutan ve kendilerine saygı niteliği taşıyan konser serisinin ilki “Ahmed Adnan Saygun & Necil Kazım Akses”, dün akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşti.

Konserde; Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses’in besteleri solistler soprano Esra Abacioğlu Akcan ve bas Zafer Erdaş tarafından piyanoda Fügen Yiğitgil eşliğinde seslendirildi.

Konser, 27 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha sanatseverler ile buluşacak.

ULUSAL MÜZİĞİMİZ - “Nevit Kodallı”

Konser serisinin ikinci konseri, Cumhuriyet’in yetiştirmiş olduğu en önemli bestecilerden olan ve Devlet Sanatçısı ünvanı ile onurlandırılmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e taşındığı dönemde seslendirilen Atatürk Oratoryosu’nun bestecisi “Nevit Kodallı” ile devam ediyor.

17 Ocak ve 2 Şubat 2024 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek konserlerde; Nevit Kodallı’nın besteleri, solistler soprano Nazlı Deniz Süren, ve tenor Berk Dalkılıç ve bariton Önay Günay tarafından piyanoda Murat Kodallı eşliğinde seslendirilecek.