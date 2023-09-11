Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken, kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Temmuzda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olduğu öngörüldü.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2021 2022 2023 Ocak 12,5 11,2 9,7 Şubat 13,3 10,8 10,1 Mart 12,8 11,1 10,0 Nisan 13,3 10,8 10,0 Mayıs 13,3 10,8 9,5 Haziran 11,1 10,4 9,6 Temmuz 11,6 10,2 9,4 Ağustos 11,9 9,8 Eylül 11,3 10,0 Ekim 11,0 10,1 Kasım 11,1 10,1 Aralık 11,0 10,2

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam rakamları

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı da 0,5 puanlık artışla yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, temmuzda aylık bazda 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,1 olarak açıklandı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi temmuzda bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuzda bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,8 olarak tahmin edildi.

AA