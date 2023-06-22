CENİN AA- İşgal atındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan mülteci kampında 2006 yılında kurulan tiyatro, kampın baskınlar ve şiddetle özdeşleşen çehresini değiştirmesi dolayısıyla "İsrail işgaline karşı kültürel direniş gücü" olarak kabul ediliyor.

İsrail, kurucularından birinin halihazırda İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan El Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi olması hasebiyle Hürriyet Tiyatrosu'nu "kültür ve sanat faaliyetleri üzerinden teröre destek" vermekle suçluyor.

Şiddetin ortasında büyüyen çocuklar sanatla nefes alıyor

Hürriyet Tiyatrosu'nda eğitmenlik yapan tiyatro oyuncusu Renin Avde (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, işinin "çocukların kendilerini keşfetmesi için bir alan oluşturmak" olduğunu söyledi.

Kendisinin de eski Hürriyet Tiyatrosu öğrencilerinden olduğunu belirten Avde, 2017’den bu yana eğitmen ve tiyatrocu olarak görev yaptığını, halihazırda 15 kişilik bir gruba dans dersleri verdiğini ifade etti.

Avde, "İsrail ordusunun sonu gelmeyen operasyonlarının yoğun olduğu bir noktada, muhafazakar bir ortamda yaşıyoruz. Bu yüzden çocuklar ve gençler kendilerini yetiştirecek bir alana ihtiyaç duyuyor." dedi.

Yeni nesilden ümitli olduğunu dile getiren Avde, "Bu neslin, nerede olurlarsa olsun kendilerini ifade edebileceğine sizi temin edebilirim. İçlerinden doktorlar, tiyatrocular ve yönetmenler çıkabilir." diye konuştu.

"Kendimizi güvende hissettiğimiz bu mekanı seviyoruz"

Tiyatroda müzik dersi alan 11 yaşındaki Adem Mustafa, "Müzik ve oyunculuk dersi almamız çok güzel. Kendimizi güvende hissettiğimiz bu mekanı seviyoruz. Oyun oynuyor, eğitim alıyor ve yaptığımız her şeyde kendimizi huzurlu hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Mustafa, İsrail saldırılarına ilişkin ise "Çoğu zaman İsrail ordusunun baskınları ve insanların hayatını kaybetmesi nedeniyle gergin hissediyoruz, korkuyor ve evlerimizde kalıyoruz. Ancak tiyatrodaki programlar, psikolojik olarak rahatlamamızı ve huzur bulmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cenin Mülteci Kampı veya İsrail’in deyimiyle "yaban arısı yuvası", İsrail yönetimi için yıllardır bir endişe noktası olmayı sürdürüyor.

İsrail ordusu, Nisan 2002'de Savunma Kalkanı Operasyonu'nda kampı işgal etmiş, burada yaşayan 52 Filistinliyi öldürmüştü.

"Hürriyet Tiyatrosu, kültürel direnişin temellerinden biridir "

Tiyatronun Müdürü Mustafa Şita, Hürriyet Tiyatrosu'nun Yahudi aktivist Arna Mir'in eliyle 1987 yılında Cenin Mülteci Kampı'ndaki Zubeydi ailesinin evinde kurulan ve Savunma Kalkanı Operasyonu'nda İsrail güçleri tarafından yıkılan Taş Tiyatro'nun ikinci bir örneği olarak kabul edildiğini söyledi.

"Hürriyet Tiyatrosu, kültürel direnişin temellerinden biridir." ifadesini kullanan Şita, kurulduğu 2006 yılından bu yana tiyatroda ABD ve Avrupa ülkelerinde gösterilen 40 tiyatro oyununun sahnelendiğini aktardı.

Oyunların periyodik olarak tekrar sahnelendiğini kaydeden Şita, "Bugün Hürriyet Tiyatrosu, Filistin'in ve bölgenin en önemli tiyatrolarından biri. Dünyanın her yerinden yabancılar tarafından ziyaret ediliyor." diye konuştu.

"Biz öldürmeyi değil hayatı seven bir halkız. Yıkıma ve ölüme neden olan ise işgalci İsrail"

Hürriyet Tiyatrosu'nda başta sahne olmak üzere sirk eğitimi, müzik ve şan dersleri, Filistin'in yöresel dansı Debke eğitimi için salonlar bulunduğunu belirten Şita, çeşitli tesislerin yanı sıra misafirler için de konaklama imkanı bulunduğunu söyledi.

Şita, "Cenin Mülteci Kampı'nda tiyatrocu, aktör, yönetmen, müzisyen ve dansçı var. Biz öldürmeyi değil hayatı seven bir halkız. Yıkıma ve ölüme neden olan ise işgalci İsrail'dir." dedi.

"Silahla direnenler var, biz ise sanatla, tiyatroyla, kültürle direniyoruz"

Tiyatronun Filistin'de olup bitenleri yaratıcı bir şekilde ifade ettiğini dile getiren Şita, kendilerini direnişin bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

"Gerçeklerden kopamayız. Silahla direnenler var, biz ise sanatla, tiyatroyla, kültürle direniyoruz." diyen Şita, Hürriyet Tiyatrosu'nun İsrail saldırıları ve işgalleri sırasında dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda arkadaşı için bir bilgi merkezine dönüştüğünü ve dünyanın bu saldırılardan tiyatro aracılığıyla haberdar olduğunu ifade etti.

Şita ayrıca "en önemlisi" olarak nitelediği görevlerinin ise "İsrail işgalinin getirdiği çeşitli zorluklarla yüzleşebilecek bilinçli bir nesil yaratmak" olduğunu vurguladı.

İsrail, Hürriyet Tiyatrosu'nu "terör örgütü" olarak görüyor

Hürriyet Tiyatrosu ve yetkilileri İsrail'in tacizlerine maruz kalıyor. 2011 yılında tiyatronun eski müdürü yönetmen Juliano Saliba suikasta kurban gitti. Saldırı hala gizemini koruyor.

Şita ve tiyatroda görev yapan sanatçı arkadaşları, söz konusu cinayetin arkasında İsrail'in olduğuna inanıyor.

İsrail makamları ise Hürriyet Tiyatrosu'nun "terörü yaratıcı bir şekilde teşvik eden bir terör örgütü" olduğunu iddia ediyor.

Şita, yabancı üniversitelere ve kurumlara, tiyatronun imajını lekelemeye çalışan ve tiyatro gösterilerini engellemeye çağıran birçok mesaj ulaştığını aktardı.

Şita ayrıca İsrail makamlarının tiyatronun yönetim kurulu üyelerini tutukladığını ve tiyatro çalışanlarının seyahat etmesini engellediğini sözlerine ekledi.