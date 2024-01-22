Filistinde yaşananların kayda alınan videolarında; Hamas’ın olmadığı bölgelerde sivil halk katlediliyor! israilin 76 yıldır uyguladığı katliamı Hamas yüzünden yaptığı yalanına dünyada kimsenin inanmadığı görülüyor. Filistin’in bağımsızlığını savunan birimler saygı görüyor. Haberler, görüntüler engellense de gerçekleri görenlerin bu siyonist ülkelere nefret söylemleri çığ gibi büyüyor. İsrailli işgalciler ise bu katliamı destekliyor.

Kayda alınan videolarda: israil ve diğer ülke askerlerinin; iş makineleri ile sağlam asfaltı, evleri, arabaları parçaladıklarını, evlerin eşyalarını yağmaladıklarını, mücevher ve paraları çantalara doldurduklarını, dolapları kırıp içindeki kasaları şarjlı testere ile açtıklarını, yürürken vurulduğu anlaşılan her yaştan onlarca silahsız kadın, çocuk ve erkeklerin toprak yola serilmiş cansız bedenlerini kaçarken çeken sekiz yaşında bir çocuk görebilirsiniz.

Beyaz bayrak taşıyan bir babanın vurulan oğlunun başında ağladığını, namaz kılan kadınların, erkeklerin tekmelendiğini, yüzlerce erkek ve çocukların giysilerini çıkarıp esir tuttuklarını, hapishane hücrelerinde binlerce çocuk ve yetişkine işkence ve tecavüz edildiğini, yıkıntılar arasında parçalanmış bedenleri, yanmış kömürleşen insan parçalarını toplayan çocukları görebilirsiniz.

Filistinli bir kadın, muhabirin mikrofonuna; 6 çocuk dünyaya getirmek zorunda olduğunu ikisini israillilerin öldüreceğini, ikisinin eve ekmek getireceğini kalan ikisinin de okuyup dünyaya Filistin gerçeğini anlatması için yetiştireceğini anlatıyor.

israil yetkililerinin güvenli dedikleri bölgelere Filistinlileri çekerek toplu halde bombaladığını, 1980 Konvansiyonel Silahlar Anlaşması gereği suç teşkil eden beyaz fosfordan yüzleri, derileri yananları, zeytin ağaçlarını, ekili alanları, seraları parçaladıklarını, kazdıkları mezarlardan ortalığa saçılan kefenleri, evsiz kalan Filistinlilerin soğukta, yağmur suyu basan çadırlarında aç ve susuz tevekkül içinde bir mucizeye inandıklarını görebilirsiniz.

Hasta nakil arabalarının israil askeri araçlarca yolu kesildiğini, her iki taraftan kıskaca alıp ilerlemesine izi vermediğini yaralıların hayatıyla alay ettiklerini ve kan kaybından ölmesine sebep olduklarını izleyebilirsiniz. Sağlıklı bir insanın izlerken sindiremeyeceği bütün bu vahşet ‘Ashkenzais genetik hastalığı’na bağlanabilir mi?

Kaynaklara göre “aşkenazlılar” sanrılar, halüsinasyonlar ve düzensiz düşüncelerle karakterize edilirler. Avrupalı “aşkenaz yahudileri” bulaşıcı hastalıklar taşır; Genetik bir hastalık olan “Tay Sachs” hastalığı, beyin ve omurilik fonksiyonlarını etkileyen, bu hücrelerde harabiyete neden olan ölümcül bir hastalık. Alzheimer ve şizofreni gibi genetik hastalıklara karşı katlanarak daha duyarlılar. Bunlar Filistin'in gerçek Sami nüfusunda duyulmamış hastalıklardır. (Ashkenzais genetik hastalığı) Aşkenaziler hiçbir zaman Sami olmadılar.

Aşkenazim'i Harem-i Eşref'i Temple Mount-Tapınak Dağı'nı sahiplenir. İslam ile yahudilik arasındaki fark, birinin ırk veya dile bakılmaksızın tüm insanlığa açık olması, diğerinin ise seçilmiş birkaç 'seçilmiş' ırksal halkla sınırlı olmasıdır. Birine dönüşmek günlük bir olgudur, diğerine dönüşmek ise imkânsızdır. Bunların, Tanrı'ya bile inanmayan, ancak Tanrı'nın onlara kutsal toprakları vaat ettiğine inanan ateistler olduğu söylenmektedir.