Uluslararası politikadan haberdar olan çoğu insan, kuruluşundan bu yana Amerika'nın muhtemelen dünya çapında kendi çıkarları peşinde koşan en saldırgan ulus olduğunun ve diğer uluslardan daha fazla savaş ve ölümden sorumlu olduğunun farkındadır.

Yerli Amerikalılara uyguladığı soykırımda, Vietnam, Kamboçya daha yakın zamanlarda Irak, Suriye ve Libya’da milyonlarca kişi ABD tarafından öldürüldü. Şimdi 14 Ağustos 1947'de Kızılderililerin topraklarına ne olduğunu anlatabilir mi?

Neden Suriye'de özellikle petrol sahalarında üssü var? Burası senin ülken değil ve kimse seni oraya girmeye davet etmedi! amerika, IŞİD'i kendi bölgesindeki varlığına bahane olarak kullanmak ve hastalığı yaratırken hastalık getirmek için IŞİD'i yarattı. Amerika sokaklarında yaşayan 40 milyon aç insan varken dünyayı terörizme edenlere harcama yaptı. Şu anda dünyadaki tüm mazlum milletlerin en nefret ettiği ulus amerikadır; barışın, kardeşliğin, insan olma onurunun, insani değerlerin önünde en büyük düşmandır. Amerika önce yangın çıkarır sonra itfaiye gönderip söndürür gibi görünür.

Bu gün amerika kendi halklarının “karma” dediği, yaptıklarının sonucunu çekmeye başladı. En büyük savaş çığırtkanı ve son zamanların en büyük kaybedeni ABD: Vietnam'da, İran'da, Afganistan'da kazanamadı, bu yüzden işgal ettiği ülkeleri öncekinden daha büyük bir karmaşa içinde bırakarak eski ABD'ye geri döndü. Evet, geleneksel anlamda kaybettiler ama Irak ve Afganistan’da milyarlarca yer altı kaynağı çıkardılar. Şimdi aynısını Ukrayna'da, Filistin’de yapıyorlar, özellikle de tabiî ki askeri, savunma kompleksi, yer altı ve üstü kaynaklarında.

Barbar israilin; filistin’de Gazze ve Batı Şeria'da ırkların yok edilmesine dayalı insanlığa karşı işlediği suçlar ve soykırımda en büyük destekçisi ABD’dir. İnsanlık yine canavarca davranıyor ve bundan keyif alıyor. Siyonizm Yeni Nazilerdir. Aslında temelde ırkçı ve yahudi karşıtlığı olan bu kötülüğün, kendisini "yahudi karşıtlığına karşı" olarak kamufle etmesidir.

Amerikalı-Avrupalı ​​Yahudiler; Araplara, Afrikalılara, Asyalılara ve yerli halklara karşıdır. Amerikalı-avrupalı ​​siyonist yerleşimciler, israil kabine bakanları ve IDF subayları ve askerleri, düzenli olarak Arapları karalamak, Arapları insan olmayanlar olarak adlandırmak ve Arapları taciz etme ve katletme niyetinde olduklarını beyan etmekte, aşırılıkçı ırkçılık ve yahudi karşıtlığını eylem halinde uygulamaktadır.

Gestapo tarzı toplu cezalandırma, haneye tecavüz, şiddet ve psikolojik taciz, israil askerleri tarafından kadınlara düzenli taciz ve tecavüz, çocukları ve yaşlıları terörize etme, yargılamadan gözaltı ve tutuklama, işkence israilin Araplara karşı uyguladığı Apartheid, ırkçılık ve yahudi karşıtlığıdır. Diğer Avrupa ve doğu ülkeleri de Arap yahudi karşıtlığını benimsemekte ve kitlesel imhayı desteklemektedir. Sürecek