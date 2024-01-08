Filistinlilerin saldırılarını her zaman gayri meşru olarak gösteren medya haberlerinde gerçekler yer almıyor. ABD/müttefik hükümet her zaman Filistinlilerin saldırılarının sebepsiz olduğunu iddia ediyor. israil-Filistin çatışması hakkında şirketlerin kontrolündeki medyada hiç bahsi geçmeyen 10 gerçek:

1- 3 milyon Filistinli, karadan, havadan ve denizden İsrail'in yasadışı ablukası altında Gazze'de yaşıyor. İsrail her şeyi kontrol ediyor Gazze'ye girip çıkıyor. Burası tam olarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesidir. Bu 76 yıldır devam ediyor ve tamamen yasa dışı. İsrail sömürgeci bir Apartheid devletidir ve Filistin halkına karşı insanlık suçu işliyor. Bu, temel insani değerlere, Uluslararası Af Örgütü'ne, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne ve BM’ye göredir.

2- Uluslararası Hukuka göre Filistinliler, israil sömürgeciliğine karşı silahlı direnişe yasal olarak hak sahibidir.

3- Filistin'deki çatışma dinle ilgili değil, yani Müslümanların Yahudilere karşı olması değil. Filistinlilerin yüzde 15'i Rum Ortodoks, Roma Katolik, Yunan Katolik, Süryani Ortodoks, Lüteriyen ve Ermeni Ortodoks kiliseleri ve diğerleri. Bu, ulusal kurtuluş ve kendi kaderini tayin etme çatışmasıdır.

4- İsrail, Avrupa sömürgeciliğinden doğmuştur. Theodore Hertzel, Cecil John Rhodes'un Afrika'daki sömürge projesi gibi, Filistin'deki siyonist sömürge projesinin de babasıdır. 1917'de Filistin'i ilk sömürgeleştiren Britanya İmparatorluğu, İmparatorluğun Filistin topraklarında Avrupa tarzı bir sömürge yahudi devletinin kurulmasını resmen onayladığı Balfour Deklarasyonu'nu yayınladı.

5- 1948'de Siyonist milisler, büyük felaket olan nakba olarak bilinen olayda 100.000'den fazla Filistinliyi etnik olarak temizlendi.

6- Bugün 6 milyon Filistinli mültecidir ve anavatanlarına dönme hakları yoktur.

7- İsrail ordusu yasadışı bir şekilde Batı Şeria'yı, Suriye topraklarını, Golan Tepeleri'ni Filistin ve Gazze'yi işgal ediyor.

8- 16 yıldır israil'in Gazze'ye uyguladığı toplam abluka, işsizlik oranının %46'ya, gençler arasında ise %62,5'e çıkmasına neden oluyor. İsrail Gazze'de ekonomi kurulmasını engelliyor.

9- Gazzelilerin %62'si gıda yardımına ihtiyaç duymaktadır. Gazze, israil tarafından sürekli bombalanan tek bir santralden elektrik tedariki nedeniyle sürekli elektrik kesintileriyle yaşıyor.

10- Gazze'deki borularla taşınan suyun %80'i insan tüketimine uygun değil. Su altyapısı israil tarafından sürekli bombalanıyor. Gazze suyunun ana kaynağı olan yer altı suyu tükeniyor ve kalitesi deniz suyu girişi, atık su sızıntısı ve tarımsal akıntı nedeniyle azalıyor. Gazze'nin tutarsız enerji tedariği, su ve atık su arıtma tesislerinin faaliyetlerini büyük ölçüde sınırlıyor.