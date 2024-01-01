İslamofobi ve ırkçılık ABD'de ve batılı ülkelerde yaygınlaşıyor. Mevcut israil hükümetlerinin meşru müdafaa adına uyguladığı aşırı intikamı bir yalana dayanıyor. Uydurduğu yalan ile dünyayı kandırıp soykırımını hklı göstermeye çalıştı. israil'in meşru müdafaa adına 21.000 insanı öldürmesine izin veriliyorsa ve batı dünyasının tam desteğine sahipse, Filistin neden kendini savunduğu ve "sadece" ülkesini savunduğu için "terörist devlet" olarak adlandırılıyor? Bir israilliyle kıyaslandığında bir insan hayatının ne kadar değerli olduğuna kim karar veriyor? israil ve ABD ve batılı ülkeler dışında. israil, rehine olan kendi halkını öldürmeyi bile umursamıyor; dolayısıyla insan hayatının onlar için daha fazla toprak çalmaktan daha az önemli olduğu açık.

Onların kim olduğunu biliyor musunuz? Onlar avrupa ülkelerinden, her yerden atılıp kovulmuş, Filistin'e gelerek yalvarmış evsiz canlılardır. Ama Filistin halkının gösterdiği iyiliğin karşılığını sırf açgözlülükleri yüzünden katliamla ödediler. Bu yürek parçalayan olay 76 yıldır devam ediyor. Filistinli savaşçılar karşılık verdiğinde, Filistinli savaşçıları dünyaya terörist olarak gösterdiler. Onların nasıl biri olduğunu biliyor musunuz?

Başkanları bir intikam misyonunda, yahudileri ya da Filistinlileri umursamıyor, 1976'da Entebbe'de (Uganda) ölen israilli subay kardeşi yoni'nin intikamını alma görevinde. Korsanlar Filistinli ve Almandı, çatışma dört yönlüydü ve kardeşini kimin kurşununun öldürdüğünü kimse bilmiyordu, o zamandan beri Filistin'e karşı nefret besliyor ve tüm Filistinlileri yeryüzünden silmeye çalışıyor. Bu canlının kana susamışlığı kardeşinin intikamını almakla da ilgili. Uzun süredir kurbanı oynayarak israil halkını ve dünyayı manipüle ediyor.

Tel aviv "islam" ünıversitesi 1965 yılından beri Mossad'ın kontrolünde sadece yahudilerin seçilerek öğrenim gördüğü bu okuldan mezun olanlar dünyadaki bütün İslam ülkelerinde görevlendiriliyor. Bu konuda o kadar iyiler ki yaşadıkları o ülkenin insanlarının güvenini kazanıyorlar. Amaç; her şey büyük israil hayali!

Onlar nasıl bir canlılar ki: Filistinlilerin yıktıkları evlerine girip paralarını, altınlarını alıyor ve karısına takacağını söylüyor. Evlerine, arsalarına, bahçelerine silah zoruyla el koyuyor. Sağlam binaları, arabaları dozerle yıkıp parçalamakta, dümdüz yaptıkları alanları deniz manzaralı villalar ilanı ile satışa çıkarmaktalar!

Avrupalı ​​sömürgeciler, Filistin halkına yönelik baskıcı işgali ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışmak için tüm bunları yok saydılar. israil'in tek bir uzmanlık alanı var: şiddet. israilin yaptığını firavun yahudilere yapmamıştır. Hiçbir Müslüman ülkenin onları istememesine şaşmamalı.