Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in, Ebu Nasr ailesinin, Han Yunus'un batısındaki evine düzenlediği hava saldırısında, en az 4 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail'in, Han Yunus kentindeki birçok mahalleye de topçu saldırılarını düzenlemesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ölenler ve yaralananlar, kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine kaldırıldı.

İsrail savaş uçaklarının, ayrıca Deyr el-Belah ve Cibaliye'de, yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 117'ye çıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 603. İstihkam Taburu'ndan Oz Shmuel Aradi'nin (19) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda 4 yedek askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 117'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere, 446 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 105 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.