İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkenin güneyindeki 4 noktada silahlı grupların hedef alındığı belirtildi.
Yerleşim birimlerine sızmaya çalışan Filistinli güçlerin, İHA'larla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Magan yerleşim yerine sızmaya çalışanlara ise tanklarla karşı koyulduğu kaydedildi.
Saldırıların başladığı andan itibaren farklı noktalarda silahlı gruplardan yüzlerce kişinin öldüğü aktarıldı.
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.