İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.

Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.

Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bölgeden aktardığı haberlere göre, İsrail askerleri, Ramallah'taki Tayra Mahallesi'ne baskın sırasında Filistinli gençlerle çatıştı.

Baskına engel olmak isteyen gençlere karşı gerçek mermi, zehirli gaz ve ses bomları kullanan İsrail güçleri, bir süre sonra oradan ayrılmak zorunda kaldı. Askerler, bölgeden ayrılırken, evlere doğru gerçek mermilerle ateş açtı.

Bölgeden gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansı, Telegram sayfasında, Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmaların çıktığını ifade ederek, Ramallah'taki Tayra ve kentin kuzeyindeki el-Celzun Mülteci Kampı'nda yoğun silah seslerinin duyulduğu çatışmalara ilişkin çok sayıda görüntü paylaştı.

Çatışmalarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Ramallah'a 23 kilometre uzaklıktaki Turmus Ayya ilçesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, yoldan geçen bir araca ateş açtı. Şarapnel parçalarıyla hafif yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı.

Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Belediye Başkanı Yusuf el-Hoca ve ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 Filistinliyi gözaltına aldı.