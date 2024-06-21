İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Alexandroni Tugayı'nda görevli 25 yaşındaki çavuş Omir Smadga ile 27 yaşındaki çavuş Saadia Yaakov Derai'nin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ayrıca 3 yedek askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, askerler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalar sırasında havan mermilerinin hedefi oldu.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 312'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 664'e yükseldi.