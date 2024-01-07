Ankara

İsrail basınında çıkan haberlere göre, 6 İsrailli esirin yakınları Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında yeni bir esir takası müzakerelerini canlandırmak için Katar'a gitti.

Katar Başbakanı Sani ülkesine gelen 6 İsrailli esirin yakınlarıyla görüştü. Görüşmede Sani, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın ardından esir takası müzakerelerinin zorlaştığını belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.