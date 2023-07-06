PAMPİONA AA- Festivalin resmi açılışını sembolize eden fişek bu yıl, geçen sezon La Liga'yı 7. sırada tamamlama başarısı gösteren Pamplona kentinin takımı Osasuna tarafından ateşlendi.

Osasuna Kulüp Başkanı Luis Sabalza, belediye binasından fişeği ateşleyerek 9 gün sürecek festivalin başladığını duyurdu.

Festivalin geleneksel kıyafeti olarak bilinen beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, "Yaşasın San Fermin" sloganıyla ateşlenen fişeğin ardından ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak büyük coşku yaşadı.

Kovid-19 salgınından sonra getirilen önlemlerin tamamen kaldırıldığı ilk San Fermin olması dolayısıyla 2019 öncesi gibi tüm sokakları ve otelleri dolu olan Pamplano'da festival boyunca 542 etkinlik düzenlenecek.

16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan ve Amerikalı gazeteci-yazar Ernesto Hemingway sayesinde dünyaca tanınan San Fermin Festivali'nin en büyük özelliği, "Encierro" olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşu olarak biliniyor.

Kent merkezinde 875 metrelik güzergahta yarın sabah ilki yapılacak boğa koşularında 1910'dan bu yana, sonuncusu 2009 yılında olmak üzere, 16 kişi boğadan aldığı boynuz darbelerinden hayatını kaybetti.

Kurallar gereği 6 boğa ve 6 öküz ile yapılan koşuya katılmak için sağlıklı ve 18 yaşından büyük olmak gerekirken, güvenlik kurallarına uymayanlara 3 bin avroya kadar para cezası verilebiliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden 400'den fazla gazetecinin akredite olduğu San Fermin Festivali dolayısıyla normalde 196 bin olan Pamplona nüfusu bu tarihlerde 1 milyonun üzerine çıkıyor.

Diğer yandan meydanda bekleyen binlerce kişi, 9 yıl önce yaşanan bir şike olayından dolayı ceza alan Osasuna'nın gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne katılımının yasaklanmasını da protesto etti.

"UEFA Mafya", "UEFA zayıflara karşı güçlü güçlülere karşı zayıf" yazılı pankartlar açıldı.