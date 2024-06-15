2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu mücadelesinde İspanya ile Hırvatistan takımları Berlin Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı.

İlk yarı

İki takım da mücadeleye kontrollü başladı ve pozisyon üretmekte zorlandı. İlk 15 dakikada İspanyollar, alışılagelmiş pas oyununu tercih ederken rakibini geride bekleyen Hırvatistan, genellikle uzun paslarla tehlike yaratmaya çalıştı. Hırvatistan, 15 dakikalık bölümden sonra rakip baskısını kırarak topun kontrolünü almaya çalışsa da tehlikeli olamadı. Orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, hızlı kanat oyuncuları Nico Williams ve Lamine Yamal ile etkili olarak Hırvatistan'ın direncini kıran İspanya, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıda skor üstünlüğünü yakaladı.

29. dakikada İspanya, ilk golünü kaydetti. Fabian Ruiz'in orta yuvarlaktan gönderdiği pasla savunmanın arkasına hareketlenen ve ceza sahasına giren kaptan Alvaro Morata, kaleci Dominik Livakovic'in yanından yerden bir vuruşla golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada İspanyollar farkı ikiye çıkardı. Hırvat savunma oyuncuları, sağ kanatta Yamal'ı durdurmakta zorlandı. Yaptığı koşuyla savunmanın dengesini bozan Yamal, pasını Pedri'ye çıkardı. Pedri'nin bekletmeden pasında topla buluşan Fabian Ruiz, rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girdi. Ruiz, sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

45+2. dakikada İspanya, 3. golü kaydetti. Kısa paslarla kullanılan köşe vuruşunda Dani Carvajal, Yamal'ın sağ kanattan ortaladığı topu kale sahası önünde yaptığı dokunuşla filelere gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.

Fabian Ruiz'in bir gol ve bir asistle ön plana çıktığı mücadelenin ilk yarısı, İspanya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

İkinci devrede fazla risk almayan ve skor üstünlüğünü korumaya çalışan İspanya, Hırvatistan hücumlarını savuşturmayı başardı. Mücadelenin 65. dakikasında sakatlık yaşayan takımın önemli isimlerinden Morata, değişiklik istedi ve 67. dakikada önlem olarak oyundan alındı.

55. dakikada Hırvatistan, ceza sahasında son çizgiye inen Mateo Kovacic'in çevirdiği topta yaşanan karambolde gole yaklaştı. Bu pozisyonda Hırvatlar, önce Josip Stanisic, sonrasında Ante Budimir'in yaptığı vuruşlardan gol çıkaramadı.

80. dakikada Hırvatistan'ın bulduğu gol, VAR kararı sonucu geçerli sayılmadı. Topu ayağından çıkarmakta geciken kaleci Unai Simon, Lovro Majer'in baskısı sonucunda hata yaptı. Majer'in pasında topla buluşan Bruno Petkovic, Rodri'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Simon, Petkovic'in penaltısını kurtardı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Perisic'in yerden pasında Petkovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyonda Perisic'in ceza sahasına penaltı vuruşundan önce girdiği tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan İspanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

İspanya, 3 gollü Hırvatistan galibiyetiyle EURO 2024'e iddialı girdi

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta yıldızlaşan Fabian Ruiz, bir gol ve bir asistle İspanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Alvaro Morata'nın 29. dakikada attığı ilk golde asist yapan Ruiz, 32. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

Sağ kanattan geliştirdiği hücumlarla dikkati çeken günün etkili isimlerinden Lamine Yamal ise 45+2. dakikada Dani Carvajal'in kaydettiği golde asisti yapan isim oldu.

Yamal en genç oyuncu oldu

İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını kazandı.

Yamal, EURO 2024'te 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan karşısında sahaya çıkarak rekoru ele geçirdi.

Daha önce 17 yaş 246 günlükken forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

Morata turnuva tarihinde 7. golünü attı

İspanya kaptanı Alvaro Morata, Hırvatistan karşısında takımının ilk golünü kaydederek turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Morata, 7'şer gollü Fransız Antoine Griezmann ve İngiliz Alan Shearer'ı yakaladı.

Turnuvanın en skoreri Portekizli Cristiano Ronaldo 14 ve ikinci sıradaki Fransız Michel Platini 9 gole sahip.

Modric 5. turnuvasına çıktı

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, kariyerindeki 5'inci Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Turnuva tarihinde 14. maçına çıkan Modric, EURO 2008, 2012, 2016 ve 2020'den sonra EURO 2024'te de sahne aldı.

Tecrübeli futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı'nın 5 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren ilk oyuncusu olmayı başardı.

Fenerbahçeli Livakovic kalede

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini, Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic korudu.

Livakovic, İspanya'nın ilk devrede üst üste bulduğu gollere engel olamadı.

Hırvat taraftarlar ağırlıktaydı

EURO 2024 için Berlin'e akın eden Hırvat futbolseverler, tribünlerde sayıca üstün taraf oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda müsabakayı 68 bin 844 taraftar izledi.

Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan Hırvat taraftarlar, Berlin Olimpiyat Stadı'nın neredeyse 4'te 3'lük kısmını doldurdu.

Maçın başlarında takımlarına büyük destek veren Hırvatların coşkusu, İspanya gollerinin ardından yerini hüzne bıraktı.