DÜNYADAKİ ÜÇ BÜYÜK EĞİTİMCİDEN BİRİ SAYILAN KÖY ENSTİTÜLİLİLERİN KURUCUSU - BABASI- CUMHURİYETİMİZİN EĞİTİM ÖNDERİ, EĞİTİM DEVRİMCİSİ EFSANE İSİM İSMAİL HAKKI TONGUÇ

Günümüzde Bulgaristan sınırlarında kalan Sokol isimli bir köyde doğan İsmail Hakkı Tonguç’un babası Kırım göçmenlerinden Hacı Velioğlu İdris, annesi ise Dobrucalı bir Türk olan Vesile Hanım'dır. Biri kız, 8 kardeşin en büyüğü olan İsmail Hakkı Tonguç eğitim hayatına kendi köyünde başladı ve 4 yıllık ilkokulu bitirdikten sonra Silistre'de rüştiyeye (ortaokul) devam etti. Oradaki öğrenimi sırasında aynı zamanda köyün değişik işlerinde çalıştı ve tarımla uğraştı.

İsmail Hakkı Tonguç 26 Ocak 1927'de ilkokul öğretmeni Nafia Kamil ile evlendi. 1928'de ilk çocukları olan Engin Tonguç, doğdu. 1934'te Soyadı Kanunu ile Tonguç soyadını aldı.

1914 yılında öğrenimine devam etmek üzere tek başına İstanbul'a gitti, sıkıntı çekti, ardından Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Şükrü Bey tarafından leyli meccani (parasız yatılı) öğrenci olarak Kastamonu Muallim Mektebine gönderildi. 1916'da naklen İstanbul Muallim Mektebine gelerek öğrenciliğine orada devam etti. Muallim Mektebinde öğrenciliği I. Dünya Savaşı'nın güç yaşam koşullarına rastlamaktadır.

İsmail Hakkı Tonguç’un İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun olduğu günlerde dönemin İttihat ve Terakki Hükümeti bazı öğrencileri Almanya’ya pedagoji alanında kısa süreli bir mesleki kursa göndermekteydi. Almaca bilmesi onun da yirmi arkadaşıyla birlikte daha üst öğrenim görmeleri için Almanya’ya gönderilmesini sağladı.

Nitekim 1818 yılı Eylül ayından 1919 yılı Nisan ayına kadar yaklaşık 8 ay sürecek olan eğitimi içim Almanya’nın Kalsruhe şehrindeki Ettlingen Öğretmen Okulu’nda (Günümüzdeki Karlsruhe Pedagogische Hochschule-Karlsruhe Pedagoji Yüksek Okulu) öngörülen eğitim programını takip etti.

Karlsruhe-Ettlingen Öğretmen Okulu onun yaşamında batı medeniyetini ilk defa yakından görme imkânı sağlamıştı. I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi sebebiyle 1919 yılında yurda geri dönmeleri istendi. Henüz tamamlanmamış bulunan öğrenimlerini yarıda bırakarak arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’a geri döndü.

Kısa bir süre sonra öğretmen olarak Eskişehir Öğretmen Okulu’na Resim İşleri ve Beden eğitimi öğretmeni olarak atanarak öğretmenlik görevine başladı. Eskişehir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Ankara’ya döndü.

Eğitim hayatı bittikten sonra farklı yerlerde öğretmenlik yapan Tonguç 1935’te Türkiye’de ilköğretim genel müdürü oldu. Köy enstitülerinin kurulması ile ilgili kanunname çıktıktan sonra ise konu üzerine yoğunlaşmaya başladı. 1935'te dönemin Kültür Bakanı Saffet Arıkan'a “Köy Enstitülerinin” temelini oluşturacak bir rapor sundu.

1936'da Kayseri, Çorum ve Yozgat illerini kapsayan bir gezi yaparak buralarda eğitmen kursları açma olanağını araştırdı. Temmuz 1936'da Köy Enstitülerinin önceli sayılan ilk Eğitmen Kursunu Eskişehir iline bağlı Mahmudiye'de açtı. O dönem Türkiye'deki okuryazar oranı %10'dan az olduğundan, okuryazar sayısını artırmak için, askerliğini okuryazar çavuş olarak yapmış gençler bu eğitmen kurslarında altı aylık bir eğitim ile eğitmen olarak yetiştirilip köylerine eğitmen olarak gönderildi.

1937'de Köy Eğitmenleri Yasası çıktıktan sonra, İzmir'de Kızılçullu'da (bugünkü Şirinyer), Eskişehir Çifteler'de ilk köy öğretmen okulları açıldı.

1938'de ilköğretim kurumlarını incelemek üzere Bulgaristan'da, Macaristan'da ve Almanya'da bulundu.

28 Aralık 1938'de Hasan-Âli Yücel Millî Eğitim Bakanı olduktan sonra, vekaleten yürüttüğü İlköğretim Genel Müdürlüğü görevine asaleten atandı. 17 Nisan 1940'ta Köy Enstitüleri Kanunu çıktıktan sonra açılmaya başlayan enstitülerle çok yakından ilgilendi.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Tonguç'u 25 Eylül 1946'da görevinden alarak Talim Terbiye Kurulu üyeliğine getirdi. Buradan da 1954'te kendi isteğiyle emekli oldu.

İsmail Hakkı Tonguç, hayatının tamamını eğitime adamış büyük bir eğitim devrimcisidir. Türk eğitim sistemi üzerine yaptığı araştırmalar ile Köy Enstitüleri gibi çağının ilerisinde bir eğitim modelinin yaratılmasında Hasan Ali Yücel öncülüğünde büyük bir rol almıştır.

Köy enstitülerindeki öğrencilere yüklenen en önemli misyon, birer öğretmen olmalarıdır. Çünkü yeni kurulan Cumhuriyet’in sahip olduğu nüfus okuma yazma bilmemekteydi. Tarımı hala eski usullerle yapmakta ve türlü çilelerle mücadele ederek adeta bir yaşam savaşı vermektedir. Tüm bu problemleri aşmanın en temel yolu ise halkın eğitiminden geçmekteydi. İsmail Hakkı Tonguç bunu görmüş olup Türk milletinin sahip olduğu bu bereketli toprakları daha verimli bir şekilde değerlendirmek adına Köy Enstitüleri’nin eğitimindeki temeline tarımı koymuştur.

Yüzyıllardır kullanılan karasaban artık işlevini yitirmiş ve yetersiz kalmıştır. Bununla birlikte zaten iki öküzünden birisini vermiş olan halk, o sabanı dahi kullanmakta sıkıntılar çekmektedir. Haricinde bugün ekilebilir olan birçok arazi o dönem koşullarında tarıma elverişli değildir. Köy Enstitüleri, ikinci toprak dağıtımının gerçekleşmesinde de çok önemli roller oynamıştır.

Yüzlerce yıldır uğranmayan köylere can suyu gelmeye başlamış,Tarlalar derslik haline gelmiş. Üretim bilgi ile, kitaplar köylü çocuklar ile buluşmuştur. Ancak bu değişim sadece okul içerisinde kalmaz. Köy Enstitüleri, binlerce yıllık köhne anlayışları da sarsmaya başlar. Eğitimin gücü açık açık ortaya çıkar.

Cumhuriyet devrimi Türk milletinin ekonomik koşullarını düzeltmek adına yerel ağalar ve Osmanlı döneminde aldığı payeler ile şatafat içerisinde yaşayan üst düzey memuriyetler yapmış olan kesimin elindeki kaynakların dağıtılmasına çok önem vermiştir.

Bu süreçte ağalığa karşı açılan savaşta köy Enstitüleri, halkın örgütlenme alanı olmuş ve başarıya ciddi katkılar sağlamıştır. İsmail Hakkı Tonguç eğitimde yapılan devrime öncülük ettiği gibi milli üretim devrimine de bu bağlamda ciddi bir katkı sunmuştur.

üretmek için öğretmek prensibi ile kurulan Köy Enstitüleri, Türkiye'nin en önemli bazı yazarlarının, sanatçılarının ve bilim adamlarının çıkış yeridir. Kapatılmasından sonra bile buralarda eğitim almış insanlar çevrelerine bilim, çalışkanlık ve disiplin aşılayarak yıllarca süren savaşlarda yitip gitmiş olan Türk milletinin çelik çekirdeğini önemli ölçüde ve çok kısa sürelerde onarmıştır.

Cumhuriyet düşüncesinin köylere taşınması ihtiyacından öte de köylerdeki halkın okuma yazma oranı, bahsettiğimiz o nitelikli öğretmen ihtiyacını gözler önüne seriyor. Nüfusun %80’ini aşan 12 milyonu köylerde diğer %20’si de şehir ve kasabalarda yaşıyordu. Genel nüfusun %79,6’sı okur-yazar değil, nüfusun ancak %20,4’ü okuryazardır.

Öğrenim çağındaki 1.800.000 çocuktan şehir ve kasabalarda okutulamayan çocuk sayısı 132.000, köylerde ise 1.110.000’dir. (1) Bütün bu nedenlerden dolayı Atatürk Devrimi’nin ürünü olan Cumhuriyet’in korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla 17 Nisan 1940 tarihinde kabul edilen Köy Enstitüleri Kanun Tasarısı ile eğitimde yeni bir dönem başlamıştır.

İsmail Hakkı Tonguç böyle önemli bir mirasın ve kültürün kurucularındandır. İsmail Hakkı Tonguç, Köy Enstitüleri kanunun çıkmasının ardından hayatını henüz okuryazar dahi olmayan ve yüzde sekseni köylerde yaşamakta olan Türk milletinin eğitimine ve gelişmesine adamıştır.

Köy enstitülerinin kapatılmasıyla bu görevden alınıp farklı bir göreve atandığında dahi köylerdeki yaşantının daha ileri, bilimsel ve müreffeh olması için çeşitli araştırmalar yapmış ve kitaplar yazmıştır.

İsmail Hakkı Tonguç’un eserleri : Tonguç yaşamı boyunca 100 e yakın eser bırakmıştır bunların içinden en öemlileri şunlardır.

1) İsmail Hakkı Tonguç, Elişleri Rehberi (Eski yazı ile), 1.Baskı: Maarif Vekaleti Matbaası, İstanbul 1927.

2) İsmail Hakkı Tonguç- Faik Reşit Unat, Muallim Almanağı, Maarif V. Matbaası, İstanbul, 1928.

3) İsmail Hakkı Tonguç- Faik Reşit Unat, Muallim Yıllığı, Maarif V. Matbaası, İstanbul, 1929.

4) İsmail Hakkı Tonguç, Mürebbinin Ruhu ve Muallim Yetiştirme Meselesi, Kerschensteiner’ den çeviri, Köy Hocası Basımevi, Ankara 1931..

5) İsmail Hakkı Tonguç, İlk, Orta ve Muallim Mekteplerinde Resim, Elişleri ve Sanat Terbiyesi, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1932.

6) İsmail Hakkı Tonguç, İş ve Meslek Terbiyesi, Hakimiyeti Milliye Basımevi, Ankara 1933.

7) İsmail Hakkı Tonguç, Köyde Eğitim, 1.Baskı: Kültür Bak. İlkokul Öğretmen Kılavuzları No.8, Devlet Basımevi, İstanbul 1938.

8) İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, 1. Baskı: Remzi Kitabevi, İstanbul 1939.

9) İsmail Hakkı Tonguç, Eğitim Yolu ile Canlandırılacak Köy, 1. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1947.

10) İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Kavramı, 1. Baskı: Remzi Kitabevi, İstanbul 1946..

11) İsmail Hakkı Tonguç, Resim İş Dersleri, Bir Yayınevi, İstanbul 1951. .(adı konmamış, bir Komisyonca hazırlandığı yazılmıştır)

12) İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, Bir Yayınevi, İstanbul 1952. (adı konmamıştır)

13) İsmail hakkı Tonguç, Pestalozzi Çocuklar Köyü 1.Baskı: Doğuş Matbaası, Ankara 1960.

14) İsmail Hakkı Tonguç, İş ve Meslek Eğitimi, 2. Baskı: Töb-Der Yayını, Ankara Ocak 1974.

15) İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, 1.Baskı: Çağdaş Yayınları, İstanbul Ekim 1976.

İsmail Hakkı Tonguç’un edebi kişiliği ile yazıp o günün dergi gazete ve mecmualarında yayınlanmış yüzlerce Makaleleride vardır.

İsmail Hakkı Tonguç 1958'de hastalanarak bir süre Almanya'da tedavi gördü ve 24 Haziran 1960'ta öldü. Cenazesi Ankara Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.

Büyük eğitimcinin ölümünden sonra hakkında birçok kitap kaleme alınmış, adı onlarca cadde sokak park bulvar okullara verilmiştir.