İŞİNİ AŞKLA YAPANLAR

Bu hafta çok yoğun bir hafta geçirdim. En sevdiğim, aşkla yaptığım televizyon programım yine başlıyor. Bizbize yapacağımız, bazen ağlayıp , bazen güleceğimiz bizbize her şeyi paylaşacağımız bir program. Teve 2'de 'Bunu da konuşalım' programının içinde artık bizbize sohbetler başlıyor. Herkesi bekliyoruz.

YAKTIN BENİ ŞEREF

Aslında işini aşkla yapanlar da bugün bambaşka bir tanıtım yapmak istiyorum. Bu yaz keşfettiğim, konservatuvar arkadaşlarımında yer aldığı her seferinde tadı damağımda kalan 5 masayı İstanbul'a gidince hemen ziyaret ettim. Ekibin tamamı harika, müthiş yetenekli genç arkadaşlar ve ustalar var içlerinde. Aslında hepsini tek tek anlatmak isterim size. Ama bu bir başka sefere. Ben orda işine aşkı gözlerinden alev alev fışkıran birinden söz etmek istiyorum. Sevgili Şeref Tanrıverdi. Muhteşem ötesi bir surası var. Hayatımda gördüğüm en güzel gülen gözlerden biri. O kadar sıcak bakıyor ve söylediği şarkılarla öyle bir bütünleşiyor ki , hani anlatılmaz yaşanır dediklerinden. Ve tabii bu aşk bize de geçiyor. Müthiş bir ekip birlikteliği, bizle kendileriyle elele, yürekle. Bir fırsat bulup izleyin derim.

45. NTOL İYİLİK ETKİNLİĞİ

Bu hafta harika yürekli bir kadının yaptığı etkinlikteydim, Yeni tanıdığım ama çok sevdiğim sevgili Nurdan annesini 19 gün içinde kaybedince tüm kalplere daha fazla dokunmaya karar vermiş. Ve etkinliklere başlamış. NTOL İletişim, kanser hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği etkinliklerini bu sefer Bodrum’da bir konser düzenleyerek gerçekleştirdi. 17 Ekim Salı akşamı gerçekleşen etkinlikte müzik dünyasının sevilen seslerinden Suat Suna sahneye çıktı. Sanatçı, bu anlamlı gecede en sevilen şarkılarını seslendirdi.

‘Sonbaharda iyilik başkadır’ mottosuyla gerçekleşen konsere, NTOL İletişim’in kurucusu ve organizasyon yöneticisi Nurdan Tol ev sahipliği yaptı. Tol , Pi Kadın Kanser Derneği’ne bağışını açıklayarak “Sevgili anneme ve kanserden hayatını kaybetmiş tüm güzel insanlara selam olsun” dedi.

Bu çok özel gece, sanat dünyasından da büyük ilgi gördü. Konseri izlemeye gelenler arasında Melis Dilmener, Şebnem Özinal, Pınar Hotiç, Seren fostoroğlu, Dr.Sezin Özyurt ,Selen Tezman,Şebnem Demir, Yağmur Kalyoncu, Nurhayat Çakıcı vardı. Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras da bizlerleydi. Yüreklerimiz kilitlendi.

“Kanser Farkındalığı”

45.NTOL İyilik Etkinliğinin ikinci günü Yaşam Koçu Melis Dilmener eşliğinde sponsor markanın yeni serum lansmanı gerçekleştirildi.

‘’Tek bileşen, Tek ürün, Tek çözüm” felsefesiyle, insan sağlığına ve doğaya saygılı yaklaşımla üretilen serumları ilgiyle inceledi.



Lansmanın ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sezin Saygı Özyurt’un konuşmacı olarak katıldığı özel bir oturum gerçekleştirildi. Op. Dr. Sezin Saygı Özyurt, konuşmasında kadınlarda görülen kanser türleri, tedavi yöntemleri, risk faktörleri ve dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi ve temiz içerikli ürün kullanımının önemine dikkat çekti.

45.NTOL İyilik Etkinliği kapsamında sponsor firma “16-23 Ekim arasında gerçekleştirilecek satış gelirinin %50’sini, kadın kanserleri konusunda toplumu bilinçlendirmek ve maddi yetersizliği olan hastaların teşhis ve tedavilerine destek olan Pi Kadın Kanserleri Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı.

BİR KİMYA MESELESİ

Kimyager Elizabeth Zott’ı anlatmak için pek çok sıfat kullanılabilir ama “ortalama” bunlardan biri değil. Aslında o, hiçbir kadının ortalama olmadığını söyleme cesareti gösterenlerden biri. Üstelik bunu, 1960’larda bir araştırma enstitüsünde, tamamı erkeklerden oluşan ve eşitlik konusunda pek de bilimsel davranmayan bir ekiple çalışırken söylüyor. Ona itiraz etmeyen tek istisnaysa yalnız, zeki, kindarlığıyla ve Nobel adaylığıyla ünlü Calvin Evans. Calvin, Elizabeth’in her şeyine ama en çok da zekâsına âşık olmak üzere. Yani gerçek kimya sonuçlarını vermeye başlıyor.

Ama bilimde olduğu gibi hayatta da bazen asla tahmin edemeyeceğimiz şeyler olur. Böylece Elizabeth birkaç yıl sonra kendini bekâr bir anne ve televizyonda yayınlanan bir yemek programının isteksiz sunucusu olarak buluyor. Elizabeth’in seyircilerine bir çorba kaşığı asetik asit ile bir tutam sodyum klorürü karıştırmalarını önerdiği bu program büyük ses getiriyor. Ancak elbette Elizabeth herkesi mutlu edemiyor. Çünkü o, kadınlara sadece yemek yapmayı değil, statükoyu değiştirmek için ne yapmaları gerektiğini de öğretiyor. Gülmekten kırıp geçiren mizahı, gözlem gücü ve göz kamaştırıcı karakterleriyle Bir Kimya Meselesi, en az başkahramanı Elizabeth Zott kadar kendine has ve capcanlı.

POOR THİNGS-ZAVALLI ŞEYLER

Bu hafta harika bir film seyrettim. Bilim kurgu ve romantik türlerindeki "Poor Things" filmi, zeki ve alışılmışın dışında bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen genç bir kadın olan Bella Baxter'ın fantastik evrimini anlatan inanılmaz bir hikaye. 80. Venedik Film Festivali'nde En İyi Film seçilerek Altın Aslan kazanan "Poor Things", Alasdair Gray'in 1992 tarihli, aynı adlı, ödüllü romanından uyarlanıyor. Başroldeki Emma Stone'un, büyük övgüler toplayan performansı ile Oscar kazanabileceği düşünülüyor. Yönetmen Yorgos Lanthimos oyuncular , Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Vicki Pepperdine, Margaret Qualley, Christopher Abbott, Jarod Carmichael, Kathryn Hunter

Seyredin derim.

Bu haftayı yine benim hayatıma yön veren hikayelerden biriyle kapatmak istiyorum.

Konfüçyus, bazı insanlara bir şey öğretmenin en iyi yolunun bunu örneklerle göstermek olduğunu biliyordu. Bu yüzden sınıfın tam karşısına geçti. Eline bir vazo aldı, tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde bir elma vardı. Öğrencilerin meraklı bakışları arasında, elmayı vazonun içinde bıraktıktan sonra, vazoyu yere koydu ve şöyle dedi: 'Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci, elmayı yiyebilir.' Çocuklardan biri açıkmıştı, ilk o davrandı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı, çıkarmaya çalışıyor, ama başaramıyordu.

'Elimi çıkaramıyorum!'

Konfüçyus,

'Elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmediğin sürece, elini çıkarman mümkün olmayacaktır,' dedi. Çocuk elmayı elinden bırakmak istemiyordu; ama sonunda zorunlu olarak bıraktı. Elini vazodan çıkardığında, yüzünde şaşkınlık okunuyordu. Elmanın vazodan nasıl çıkarılabileceği konusunda sizin bir fikriniz var mı? Konfüçyus, vazoyu yerden alıp ters çevirdi. Elma vazonun içinden yuvarlanıp avucunun içine düştü. Çocukların hepsi gülmeye başladı. Aslında o kadar basit bir şeydi ki bu!

Konfüçyus, 'Fakat bu, göründüğü kadar basit değil,' dedi. Elmayı havada tutuyordu konuşurken. 'Bazen bir şeyi gerektiğinde bırakabilmek, zor bir iştir. Onu bırakabilmek de bir beceridir. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda, ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. Eğer yanlış bir şey yapıyorsanız, o zaman buna son vermelisiniz. Eğer kendinize ve başkalarına karşı dürüst davranmıyorsanız, bu hilekarlığı hemen durdurmalısınız. İşte, ancak o zaman hedefinize ulaşabilirsiniz.