Haber: Mert Osman Erman

Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) tarafından yapılan bir araştırmada, çalışanların pandemiden önce ortalama olarak yılda 5.8 hastalık izni aldıkları, ancak son bir yılda bu sayının 7.8'e çıktığı belirlendi.

Ticaret grubu, bu artışın bir "endişe kaynağı" olduğunu ve stres, Covid ve yaşam maliyeti krizini suçladı.

Bu koşulların birçok insanın refahı üzerinde "derin etkilere sahip olduğunu" ekledi.

Araştırma, 6.5 milyon çalışanı temsil eden 900'den fazla organizasyonun yoklama oranlarını analiz etti.

Sağlık hizmeti sunan bir sağlık şirketi olan Simplyhealth tarafından yürütüldü.

Çalışma, kısa vadeli yoklukların başlıca nedeninin hafif hastalıklar olduğunu, onu kas-iskelet sistemi yaralanmaları ve zihinsel sağlık sorunlarının izlediğini buldu.

Öte yandan, organizasyonların üçte birinden fazlası Covid-19'un hala hastalık izinlerinin önemli bir nedeni olduğunu bildirdi.

Uzun vadeli hastalık izni alan çalışanlar genellikle zihinsel sağlık sorunları, kas-iskelet sistemi yaralanmaları veya kanser ve felç gibi durumları suçladılar. Pandemiden bu yana çalışma kültüründeki değişiklikler ve yaşam maliyeti krizi, bazı çalışanların bağlantısız hissetmelerine ve stres yaşamalarına neden oldu.

Evden çalışmak, yalnız yaşayan veya sınırlı sosyal teması olan personel için de bir sorun teşkil edebilir.

Anket edilen organizasyonların çoğu hastalık izni sunarken, yaklaşık olarak yarısı personel refahını iyileştirmeye yönelik bir stratejiye sahipti. Bununla birlikte, CIPD, yokluk oranlarının hala arttığını ve işverenlerin daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti.

CIPD'den kıdemli çalışan refahı danışmanı Rachel Suff, "Bu, stresten kaçınmak için iş sağlığındaki ana riskleri yönetmek anlamına gelir, ayrıca mümkünse sağlık sorunlarının artmasını önlemek için erken müdahale" dedi.

"Çalışanların ileri gelebilecekleri bir açık, destekleyici bir kültür oluşturmanın önemli olduğunu" vurguladı.