İSTANBUL- İş Sanat, sezonun etkileyici konserlerini bayramın coşkusuyla birleştirip YouTube kanalında sevenleriyle buluşturuyor.

Nükhet Duru’dan caz, Kadın Ozanlar’dan unutulmaz türküler dinleyeceğiz

Türk pop müziğine adını altın harflerle yazdıran Nükhet Duru’nun, ülkemizin önemli caz müzisyenleri ile sahne aldığı “Nünü Caz Söylüyor” isimli konseri ve Türk halk müziğinin üç güçlü sesi Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan’ın yer aldığı, nesilden nesile aktarılan türkülerin seslendirildiği “Kadın Ozanlar” başlıklı konserinin bir bölümü, kaçıranlar için İş Sanat’ın Youtube kanalında yayında.

Jaga Jazzist ile elektronik ve caz müziğin renkli ahengi

Dünyada geniş kitlelere ulaşan, progressive müzik denince akıllara ilk gelen gruplardan Jaga Jazzist, elektronik ile caz müziğinin uyumunu İş Sanat dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Sahne performansı ve enstrümanlarının akıcı diliyle izleyenleri adeta hipnotize eden Jaga Jazzist’in hafızalara kazınan performansının bir bölümü İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

Tiflis Senfoni Orkestrası ile Şefika Kutluer buluşması

Besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, ülkemizin önemli temsilcilerinden, flüt sanatçısı Şefika Kutluer'le birlikte Aralık ayında verdikleri konserde dinleyicileri büyülemişti. Wolfgang Amadeus Mozart’tan Antonin Dvorák’a uzanan bir repertuvara sahip konserin bir bölümü, İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebiliyor.

HABER: MERVE ELÇİ