İSTANBUL- İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, bugüne kadar ülkemizde yapılan en yaygın ve uzun soluklu kitap projelerinden biri olan “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası bu yıl 16. kez düzenleniyor. Bankanın, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanarak çok boyutlu düşünmelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve sanatla gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği kampanya ile bugüne kadar 15 milyonu aşkın kitap armağan edildi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle bu sene kampanyada öğrencilere armağan edilmek üzere İş Bankası Kültür Yayınları ve Darüşşafaka işbirliğinde "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor" başlığıyla özel bir kitap hazırlandı. Kitapta Darüşşafakalı ortaokul öğrencilerinin Cumhuriyet, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili soruları harp coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan tarafından yanıtlandı. Kitabın önsözünü kaleme alan Yekta Kopan, editörlüğünü de üstlendi.

HABER: MERVE ELÇİ