HABER: DİNÇER KARACALAR

“Beni Kandıramazsın” şarkısıyla iddialı bir çıkış yakalayan Iraz, yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği de Iraz’a ait olan “Yaşıyorum Ben”, Soykan Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Aranjesine Ozan Gülek’in imza attığı şarkının mix ve mastering’i ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı.



EĞLENCELİ KLİP



“Yaşıyorum Ben”e eğlenceli bir klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Peyman Fumani’nin oturduğu klipte Derya Deniz’in styling’i ile kamera karşısına geçen Iraz, çalışmaya danslarıyla renk kattı: “Seneler evvel yazdığım şarkımı dinleyicilerimle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Klibimizde 90’lar atmosferini yaratmaya çalıştık, başarılı bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Biz çok keyif aldık. Şimdi söz dinleyicilerde!”



KENDİ KIYMETİNİ BİLEN KADINLARA



“Yaşıyorum Ben”, biten ilişkisini geride bırakıp hayatında yeni bir sayfa açan güçlü bir kadının hikâyesini anlatıyor. Iraz, bu şarkıyı kendi kıymetini bilen, değer görmediği hiçbir yerde durmayan ve tek başına kalsa bile yaşam yolculuğuna sağlam adımlarla devam eden güçlü kadınlara ithaf ediyor.

