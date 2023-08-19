ANKARA (AA) - İran Sinema Yönetmenleri Birliği, "Leyla'nın Kardeşleri" filmini resmi izin almadan Cannes Film Festivali'ne gönderdiği gerekçesiyle yönetmen Said Rustayi'ye 6 ay hapis cezası verilmesini ve 5 yıl sinema faaliyetlerinden men edilmesini kınadı.

İran Sinema Yönetmenleri Birliğinin Instagram hesabından paylaşılan açıklamada, Rustayi hakkındaki karar "İran sinema tarihindeki en tuhaf yargı cezası" olarak nitelendirildi.

"Leyla'nın Kardeşleri" filminin İran hükümeti tarafından onaylandığı ve hükümetin onayladığı filmlerin uzun yıllar Cannes Film Festivali'ne katıldığı hatırlatılarak, "Böyle tuhaf bir karar, İran sinemasının bu genç ve zeki yönetmenini küçük düşürmeye yönelik beyhude bir girişimdir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dünyaca ünlü film yapımcısı, yönetmen ve senarist Martin Scorsese, Rustayi ve filmin yapımcısı Cevad Noruzbegi için "adalet" çağrısı yapan bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya yapımcı, yönetmen ve senarist Francis Ford Coppola da destek verdi.

İranlı senarist ve yönetmen Rustayi ve yapımcı Noruzbegi, dünyada ilgiyle izlenen "Leyla'nın Kardeşleri" filmini İran'dan resmi izin almadan Cannes Film Festivali'ne gönderdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

İki sinemacı 5 yıl da sinema faaliyetlerinden men edilmişti. Karara göre, Rustayi ile Noruzbegi 6 aylık cezalarının yirmide birini yani 9 günü cezaevinde geçirecek.