İstanbul

Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Kenani, açıklamasında, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise "ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin" bulunduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.