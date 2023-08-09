Haber: Damla Oya Erman

Apple, iPhone'un yazılımında küçük ancak önemli bir değişiklik yapıyor ve muhtemelen kas hafızanızı bozacak: Büyük kırmızı "aramayı sonlandır" düğmesi hareket ediyor.

iPhone'un telefon uygulaması, iOS 17 için gelen bir dizi güncelleme alacak, bu da yükseltilmiş bir tasarımı içeriyor ve aramayı sonlandırma düğmesini ekranın sağ alt köşesine, diğer işlevlerin yanına taşıyor.

Şu anda düğme, mevcut halinde telefon uygulamasının alt orta kısmında, sessize alma, klavyeye erişim veya çağrı eklemek için düğmelerin altında ayrı olarak bulunuyor.

Yeni arama ekranı, zaten geliştiriciler için beta sürümü olarak indirilebilen bir güncelleme, sosyal medya üzerinde iOS kullanıcıları arasında güçlü tepkilere yol açtı: "iOS 17, FaceTime düğmesini son aramayı sonlandır düğmesinin bulunduğu yere koymuş durumda," diye bir kullanıcı tweet attı. "Kas hafızası mahvoluyor."

Bu değişiklik, telefon uygulamasının görünümünü akıllıca sadeleştirecek ve tüm işlevleri tek bir yerde toplayacak. Mayıs ayındaki yıllık Dünya Çapındaki Geliştirici Konferansı'nda şirket, çağrı yapma ve diğerlerine mesaj gönderme işlemlerini daha kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş hale getiren bir dizi yeni araç sergiledi.

Örneğin iPhone kullanıcıları, birini aradıklarında veya onları aradıklarında görünecek özel bir görüntü olan iletişim "posterleri" tasarlayabilecekler. "Canlı Sesli Mesaj" adlı yeni bir özellik, çağrının sahibinin mesajını gerçek zamanlı olarak metne çevirerek kullanıcılara aramayı görmezden gelip gelmemeye karar vermelerini sağlayacak ve "Ad Bırak" adlı bir araç, kullanıcıların iletişim bilgilerini iki iPhone'u birbirine yaklaştırarak paylaşmalarına izin verecek. Ayrıca, FaceTime, birinin sohbet edilebilir olmadığı zamanlarda video mesaj bırakabilme yeteneğini destekleyecek.

iOS 17'ye gelecek diğer değişiklikler arasında daha doğru bir otomatik düzeltme, iMessage'daki geliştirilmiş dikte ve daha duyarlı bir Siri bulunuyor. Apple genellikle yıllık iPhone etkinliğinin ardından Eylül ayında en son mobil işletim sistemini başlatıyor.