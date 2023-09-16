YOL SAVAŞLARI

9-10 Eylül’de Hindistan/BHARAT’ın Başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirilen “TEK DÜNYA, TEK AİLE, TEK GELECEK” başlıklı 18’inci G-20 Zirvesi’nin en önemli sonuçlarından biri de, kısa adı IMEC olan ve Türkistan coğrafyasıyla Türkiye’yi küresel bir oluşumun dışında bırakan “Hindistan-Ortadoğu ve Avrupa Ekonomik Koridoru”nun duyurulmasıydı.

Kimilerinin “Yeni Baharat Yolu”, kimilerinin “Yeni Dünya Düzeni” olarak tanımladığı Hindistan-Ortadoğu ve Avrupa Ekonomik Koridoru/IMEC’in ilan edilmesiyle birlikte, küresel güçler arasında yıllardır, “Kuşak ve Yol” merkezli yaşanmakta olan mücadele boyut değiştirmiş ve küresel barışı tehdit eden bir tehlikeye dönüşmüştür.

9-10 Eylül’de Hindistan/BHARAT’ın Başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirilen “TEK DÜNYA, TEK AİLE, TEK GELECEK” başlıklı18.inci G-20 Zirvesi’nin en önemli sonuçlarından biri de, kısa adı IMEC olan ve Türkistan coğrafyasıyla Türkiye’yi küresel bir oluşumun dışında bırakan“Hindistan-Ortadoğu ve Avrupa Ekonomik Koridoru”nun duyurulmasıydı.

Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği arasında imzalanan ve ticaretin arttırılmasına, enerji kaynaklarının sağlanmasına, dijital bağlantının geliştirilmesine yardımcı olacak IMEC, bazı yorumcular tarafından, “Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ projesine karşı oluşturulan ‘Yeni Baharat Yolu’’olarak tanımlıyorlar. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, bu oluşumu, "Kıtalar ve medeniyetler arasında yeşil-dijital bir köprü"olarak değerlendiriyor.

Çin ve Rusya devlet başkanlarının Zirve’ye katılmayarak gösterdikleri tepkilerden ve Zirve sonrası yaşanan gelişmelerden, IMEC’in, küresel dengeleri etkileyecek ve küresel barış açısından çok önemli tehlikeler üretecek bir oluşum olduğu anlaşılıyor. Çin’in 2013’te Kazakistan’ın Başkenti Astana’daki bir uluslararası etknlikte duyurduğu “Bir Kuşak Bir Yol/Kuşak ve Yol” projesine alternatif olarak kurgulanan IMEC’in küresel dengeleri etkileyeceği ve küresel barış açısıdan tehlikeler üreteceği anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’dan dönerken uçakta yaptığı değerlendirmede, G20 Zirvesi’nde imzalanan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için “Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda” diyordu.“Yeni Baharat Yolu”nun Türkiye’ye ilişkin ne gibi sorunlar üretebileceğini de bugünden görmek ve hazırlık yapmak durumundayız.

IMEC’in güzergahına ilişkin haritalarda da görüleceği gibi, Hindistan’ı Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya bağlayan “Yeni Baharat Yolu”, Çin’i Avrupa’ya bağlayan “Kuşak ve Yol”un en önemli geçitlerinden biri olan Kafkasya’yı, dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye’yi bu küresel oluşumun dışında bırakıyordu. Avrupa’yı nerji konusunda Rusya’ya bağımı olmaktan kurtarmak amacıyla İsrail’i Ortadoğu’nun enerji terminaline dönüştürmeyi hedefleyen East-Med projesi de aynı güzergahı hedefliyordu, fakat hem maliyet hem de zaman açısından elverişli olmadığından dolayı vazgeçilmişti.

Putin’in, petrol ve doğalgaz trafiğinde ve fiyatlarının belirlenmesinde daha etkin olmak amacıyla, Türkiye’yi bölgenin enerji termnaline dönüştürme girişimini dillendirmesinin hemen ardından gündeme gelen IMEC, Türkiye ile İsraili çok önemli bir konuda karşı karşıya getiriyordu.

Çin’in, 2013 yılında, Kazakistan’ın Başkenti Astana’da, 3 kıtayı biribirine bağlamayı ve küresl ekonominin lideri olmayı hedefleyen “Bir Kuşak Bir Yol/ Kuşak ve Yol” projesini açıklamasından bu yana yazdığımız yazılarımızda, bu projenin ABD ile Çin arasında büyük bir mücadelenin yaşanmanmasına neden olduğundan ve küresel dengeleri ne yönde ve nasıl etkilediğinden söz ediyoruz.

ABD, kendisi açısından bir beka sorununa dönüşen bu oluşumun önünü kesebilmek ya da kontrol altına alabilmek için, dünyanın pekçok coğrafyasında kürsel barışı tehdit eden operasyonlar yapmış ve yapmaktadır. ABD’nin bu konudaki en son hamlesi, Yeni Delhi’de gerçekleştirilen G-20 Zirvesi’nde, “Hindistan-Ortadoğu ve Avrupa Ekonomik Koridoru”nu ilan etmesiydi.

Ibrahİmİ Anlaşma sonrasında Suudi Arabistan ve Körfez Ülkleri’nin İsrail ile yakın ilişkier krmaya başlamasının ardından Kudüs sokaklarının aylar boyunca karışmasının nedeni yalnızca, Netanyah’nun çıkarmayı hedeflediği yasalar mıydı? Bu konuda akla yatkın ve inandırıcı bir açıklama yapılmıyordu.

İbrahimi Anlaşma sonrasında bölgedeki Müslüman ülkelerle İsrail ilişkileri normalleşme sürecine girmiş, İran da bu gelişmenin dışında kalmak istememişti. O halde, İsrail sokaklarını aylar boyunca kim neden karıştırıyordu?

Trump döneminde, Damat Kushner’in de etkisiyle, ABD-İsrail ilişkileri çok üst düzeye taşınmıştı. ABD Kudüs’ü İsrail’in yeni başkenti olarak tanımış, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni- babasıın malıymış gibi- İsrail’e armağan etmişti.

ABD-İSRAİL İLŞKİLERİ NEDEN BOZULMUŞTU?

Fakat Trump yönetiminin son aylarında ABD-İsrail ilişkilerini yaralayan bir gelişme yaşanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo , kalp krizi sonunda vefat eden babasının cenaze töreninin hemen ardından İsrail’e gitmiş, yönetimden Çin Büyükelçisi Du Wei’nin hemen sınırdışı edilmesini istemişti.

İsrail bu isteği kabul etmemişti, fakat Çin Büyükelçisi Du Wei, 17 Mayıs 2020 günü, Tel Aviv’in kuzeyindeki Herzliya’daki evinde ölü bulunmuştu. Çin, Büyük Okyanusu, Malakka Boğazı’nı dolaşmaya gerek kalmadan, Kaşgar’dan Gvadar’a uzanan “Kuşak ve Yol”un bir koridorunun da, İran ve İsrail üzerinden Akdeniz’e uzanmasını hedefliyordu. Çin Büyükelçisi Du Wei bunu sağlamak için İsrail’deydi.

İsrail, “Kuşak ve Yol”un hayata geçirlmesi sürecinde, Çin’in, hava ve su kirlliğini azaltmak, savunma sanayiinde, biyoteknolojide, tarımda atılımlar yapmak amacıyla ayırdığı 2.3 trilyon dolarlık pastadan büyük bir pay alacaktı. Pekin merkezli “Kuşak ve Yol”u İsrail üzerinden Akdeniz’e bağlamak üzere, Aşdot ile Eliyat arasında, Kaşgar- Gvadar hattı benzeri bir hızlı tren hattı kurulacaktı.

Çin-ABD ilişklerinde “Kuşak ve Yol” merkezli yaşanan mücadele 2020 Mayıs ayında zirve yapmıştı. Günümüzde aylardır devam etmekte olan protesto oaylarının perde gerisinde ABD’nin olduğu iddia ediliyor.

O günden bu yana, ABD-İsrail ilişkileri dalgalı bir seyir izlemişti. Bünyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, “İsrail’de aylardır süren sokak hareketlerinin arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Babamı yönetimden uzaklaştırıp, İran ile anlaşma yapmak istiyorlar” diyor.

KUŞAK ve YOL’UN ORTA KUŞAĞININ GELECEĞİ NE OLACAK?

“Kuşak ve Yol”un en önemli güzergahlarıdan biri olan ve Yeni İpek Yolu’nun Orta Kuşağı olarak anılan koridor, tarihte olduğu gibi, Türkistan oğrafyasını aştıktan sonra, Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye, oaradan da Avrupa içlerine uzanıyor. Deneme sürüşleri yapıldı; Pekin’den yola çıkan bir tren, 10 günde rahatça Avrupa içlerine ulaşabiliyordu.

Yenİ Delhi’de yapılan 18’inci G-20 Zirvesi sonuç bildirgesinde açıklanan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru/IMEC’in güzergahı, Hindistan(Mumbai)-BAE (Dubai)- Suudi Arabistan (Riyad)- Ürdün- İsrail (Hayfa)- Güney Kıbrıs- Yunanistan (Pire) ve Avrupa şeklinde olacağı duyuruldu. Bu, bir kısmı karayolu bir kısmı denizyolu olmak üzere oldukça meşekkatli bir güzergah.

Hindistan’ın Mumbai limanından gemilere yüklenen sipariş, Dubai’de trenlere yüklenerek Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail’in Hayfa limanına ulaşırılacak, oradan yeniden gemilere yüklenerek Güney Kıbrıs’a, oradan Yunanistan’ın Pire lmanına ulaştırılacak. Oradan yeniden trenlere yüklenerek Avrupa ülkelerine dağıtılacak. ABD’nin tanımladığı IMEC güzergahı, Hindistan’da ucuz işgücüyle üretilecek ürünlerin maliyetlerini yükseltecek bir koridordur. IMEC için en akılcı, en ilevsel güzegah Basra Körfezi’nden Irak’a, oradan Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak olan “Kalkınma Yolu” dur.

IMEC, ABD, ÇİN, RUSYA ve TÜRKİYE

Görüldüğü gbi, Çin’in “Kuşak ve Yol”u da, ABD’nin sahiplendiği “IMEC” de, Irak’ın önerdiği “Kalkınma Yolu” da, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından Türkiye’nin geçit vermesine muhtaç projelerdir.

Yeni Delhi’de gerçekleştirilen G-20 Zirvesi’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini sıkmakla yetinen ve parasını ödediğimiz F-35’leri vermemekte ısrar eden ABD Başkanı Biden, sonunda Türkiye’nin kapısını çalmak zorunda kalacaktır. Dost gibi mi, düşman gibi mi çalar, o ayrı konu, ama Türkiye’nin kapısını çalacaktır. Türkiye, hem “Kuşak ve Yol” hem “IMEC”, hem de “Kalkınma Yolu” için kilit ülke konumundadır.

ABD İMEC’i en ekonomik olarak ve en kısa zamanda hayata geçirebilmek için Türkistan coğrafyasını ve Azerbaycan-Tiflis-Türkiye geçidini kullanarak Hindistan’ı karayoluyla Avrupa’ya bağlamaya karar vermek durumunda kalırsa, ne boyutta bir baskıyla karşı karşıya kalabiliriz?

Bu konuda bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan, ABD tarafıdan ilan edilen IMEC güzergahının hem ekonomik hem de sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, Türkiye ve Irak’ın önerdiği “Kalkınma Yolu” projesi'ne sıcak baktığını ve bu konuda Irak, BAE ve Katar ile yoğun görüşmelerin sürdüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu projeyi desteklediğini ifade etti.

ABD, Kafkasya/Karabağ’da, Ukrayna’da körüklediği savaşların yanı sıra, İran ve İsrail’de de kurguladığı uzun soluklu protesto gösterileriyle “Kuşak ve Yol”un önünde Çin Sedleri oluşturmakta kararlıdır. Haritada da görüldüğü gib, IMEC için en uygun ve en işlevsel güzergah, Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan “Kalkınma Yolu”dur. Bu nedenle,Türkiye’nin kapısı mutlaka çalınacaktır.

Çin Lideri Cinping ile Rusya Lideri Putin’in katılmadıkları G-20 Zirvesinde “Kuşak ve Yol”a karşı Türkistan coğrafyasını ve Türkiye’yi dışlayan “Hindistan-Ortadoğu ve Avrupa Ekonomik Koridoru”nun (IMEC) ilan edilmesiyle, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Nu’nun Moskovayı ziyaret etmesiyle çarşı-pazar iyice karışmştır. Küresel liderlik mücadelesinin bir çılgınlığa neden olmamasını diliyoruz.