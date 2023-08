İ L A N

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İNTİFA HAKKININ KULLANDIRILMASI



İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Çekmeköy Belediye Başkanlığı’na ait Çekmeköy İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 4122 parsel sayılı 2.807,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine projeye uygun akaryakıt tesisinin yaptırılması ve 25 (yirmibeş) yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi ile intifa hakkının kullandırılması işi 2886 Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yoluyla 25 (yirmibeş) yıl süre ile Çekmeköy Belediyesi, Belediye Encümenince12/09/2023 tarihinde yapılacak ihale ile intifa hakkı kullanımı verilecektir.

İşin nevi: Mülkiyeti Çekmeköy Belediye Başkanlığı’na ait Çekmeköy İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 4122 parsel sayılı 2.807,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine Fen İşleri Müdürlüğünce yaklaşık maliyet hesabı yapılarak 33.684.856.16 TL (Otuzüçmilyonaltıyüzseksendörtbinsekiz yüzellialtıTürkLirasıOnaltıKuruş) hesaplanmış akaryakıt tesisinin yaptırılması ve 25 (yirmibeş) yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi ile intifa hakkının kullandırılması

İlçe: Çekmeköy

İlçe/Mahalle: Çekmeköy- Mimar Sinan

Meclis Kararı: Tarih: 06/04/2023 – Karar No: 44

Encümen Kararı: Tarih: 08/08/2023 - Karar No: 393

İntifa Hakkı Süresi: 25(yirmibeş) yıl

Parsel: 4122 Parsel

Bşk. Değ. Kom. Rp.: Tarih: 20.06.2023 Sayı: 25

İhale tarih ve saati: 12.09.2023 tarih ve saat 11:30

İntifa Hakkı Muhammen Bedel (yıllık): 280.000,00 TL + KDV

İntifa Hakkı Muhammen Bedel (25yıllık): 84.000.000,00 TL + KDV

Geçici teminat: 2.520.000,00 TL (İkimilyonbeşyüzyirmibinTürkLirası)

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

İhale ilan şekli: Resmi Gazete, Belediye ve Kaymakamlık İlan Panoları, Web Sitesi ve Gazete İlanı

Şartname bedeli: 5.000,00 TL (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: 1.Kat Toplantı Salonu

Belediye Başkanlık Binası, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İST.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle (ihale tarihinden geriye doğru 6 ay içinde alınmış olmak şartıyla) birlikte Belediye Encümeninde hazır bulunacaklardır.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A-GERÇEK KİŞİLERDEN: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol piyasası Lisans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına sahip Akaryakıt Dağıtım Firmaları girebilir.

B-TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat için adres beyanı, 2- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ve son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,3- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,4- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 5- Tüzel Kişiliğin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Ticaret/ Sanayi Odasından, Mahkemeden yada benzeri kurumdan alınmış olmalı), 6-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol piyasası Lisans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilmiş Dağıtıcı Lisansına sahip Akaryakıt Dağıtım Firmaları girebilir,7- İhaleye katılım sağlayacak dağıtıcı lisansı sahiplerinin, yurtiçi akaryakıt satışları yıllık miktarı toplam Türkiye akaryakıt Pazar payının %7 ‘si ve üzerinde olması, 8- İhaleye katılım sağlayacak dağıtım şirketlerinin, ihaleye konu taşınmazın bulunduğu Çekmeköy ilçesi sınırları dahilindeki güzergah istikametinin (Şile-Üsküdar istikameti) en az 3(üç) kilometre öncesinde ve sonrasında ihaleye konu işlemleri akaryakıt satışı yapan bayisi veya dağıtım firmasının satış yaptığı istasyon olmaması gerekmektedir.

C-Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.



İ L A N O L U N U R