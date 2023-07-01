PEKİN- 4 bin 500’üncü sefer, tahıl yüklü 100 konteyner taşıyan trenin Zhuang Guangxi Özerk Bölgesi’ndeki Qinzhou Limanı’nın garından 30 Haziran Cuma günü hareket etmesiyle gerçekleşmiş oldu. Bu yılın ocak - haziran döneminde söz konusu koridordan geçen yük trenleri, 225 bin standart konteyner taşıdı. Bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında bir artışa denk geliyor.

2017 yılında faaliyete geçen yeni uluslararası kara-deniz karma taşımacılık ticaret koridoru, ticari ve lojistik bir geçit. Batı Çin’in eyalet düzeyindeki bölgeleri ile ASEAN (Association of Southeast Asian Nations - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) üyeleri ortaklığıyla inşa edildi. Demiryolu-denizyolu karma taşımacılık hizmeti, Çin’in eyalet düzeyindeki 17 bölgesinin 61 kentine hizmet veriyor.

Libya’nın Misrata kentinde Türk şirketi tarafından yapılan şehir parkı açıldı Libya’nın Misrata kentinde Türk şirketi tarafından yapılan şehir parkı açıldı

HABER: SELÇUK BULUT 