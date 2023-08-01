Haber: Beyza Betül Cihan

Twitter Blue abonelik hizmetini devreye sokması ile beraber Meta, Inc. şirketi Instagram ödeme tabanlı mavi tik abonelik hizmetini ortaya çıkardı. Bu duruma göre herkes aylık ödeme sağlayarak Instagram'da mavi tik sahibi olabilecek.

Peki mavi tik nasıl alınır:

1. Hesabınıza giriş yapın

Instagram uygulamasını aktif hale getirin ve kullanıcı profilinize erişin. Profilinize ulaştığınızda, sağ üst köşede bulunan "üç çizgi" ikonuna tıklayın. Bu seçeneğe tıkladığınızda, 2. adım olan "Ayarlar" menüsüne tıklayacaksınız. hazır hale geleceksiniz.

2. Ayarlar menüsüne gidin

Sağ üst köşede yer alan "üç çizgi" ikonuna tıklamanızın hemen ardından "Ayarlar" menüsüne giriş yapın. Açılan seçenekler arasından "Hesaplar Merkezi'nde daha fazlasını gör" butonuna dokunun. Şimdi 3. adım olan "Meta Verified" abonelik başlatma işlemine geçeceksiniz.

3. Abonelik istediğiniz profili seçin

"Hesaplar Merkezi'nde daha fazlasını gör" butonuna dokunmanızın hemen ardından ekranın alt kısmında yer alan "Meta Verified" seçeneğine tıklayın. Bu aşamada hesabınızın uygunluğunu görüntüleyereksiniz. Hemen ardından instagram mavi tik satın alma işlemlerinizi başlatmak istediğiniz profili seçmelisiniz. Şimdi 4. adım olaran "Abone Ol" kısmına yönleneceksiniz.

4. Abone ol seçeneğine tıklayın

Adınız ve profil fotoğrafınızın altında yer alan "Meta Verified kullanılabilir" ibaresini görmenizin hemen ardından abonelik yapmak istediğiniz profil için "Abone Ol" butonuna tıklayın. Abonelik işlemlerinizi etkinleştirmek için kimlik onaylaması yapmanız gerektiğini unutmayın. Şimdi 5. ve son adım olan ödeme işlemine geçebiliriz.

5. Ödemenizi gerçekleştirin

Instagram'ın size sunduğu mevcut avantajlar listesinde yer alan "Abone Ol" butonuna tıklamanızın hemen ardından, açılan sayfa üzerinden "Şimdi Öde" seçeneğine dokunun. Hemen ardından Ödeme yönteminizi seçin ve tekrardan "Abone Ol" butonuna dokunarak işlemlerinizi tamamlayın.

Meta Verified 18 yaş üstü kullanıcılara yöneliktir. Henüz bazı bölgeler ve işletme hesapları için tamamıyla uygun değildir.

259 TL karşılığında her ay yenileniyor.