LANGKAWİ AA- Türk savunma sanayisi şirketi TİTRA Teknoloji, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından biri olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.

Fuar kapsamında, TİTRA ve Aerodyne Group arasında Malezya insansız hava aracı istemleri pazarı için stratejik iş birlikteliği anlaşmasına imza atıldı. Anlaşmaya TİTRA adına Genel Müdür Davut Yılmaz imza koydu.

Dünyanın önde gelen dron hizmetleri sağlayıcısı Aerodyne Group ve insansız sistemler teknolojisindeki güçlü uzmanlığı ve yenilikçi çözümler sunma konusundaki yetenekleri ile TİTRA, Aerodyne'ın ARGENTAVIS ve FULCRUM çözümleri kapsamında münhasır ortaklığa gidecek. Başlangıçta Malezya pazarına odaklanan bu stratejik iş birliği, ardından küresel pazarlara yönelik olarak genişleyecek.

Aerodyne'ın öncü çözümü ARGENTAVIS ileri hava hareketliliği için tasarlandı, maliyetleri düşürüp, verimliliği optimize ederek, lojistikte yeni bir dönem açma iddiasıyla geliştirildi. Çözüm, kurumsal lojistik uygulamaları için ağır ve orta ölçekli yük kaldırma kapasitesine sahip bulunuyor. ARGENTAVIS, yükleri daha hızlı teslim ederek petrol ve gaz endüstrisinde açık deniz teslimatının yanı sıra uzaktan tıbbi teslimat için de kullanılabiliyor. FULCRUM ise yapay zeka odaklı otomasyon ve jeo-uzamsal istihbarat kullanarak gözetim ve güvenlik yönetimini otomatikleştiriyor. Çözüm, boru hattı izleme, arama ve kurtarma operasyonları ve sınır güvenliği gibi operasyonlarda güvenliği, etkinliği ve durumsal farkındalığı artırıyor.

Aerodyne'ın dron endüstrisindeki deneyim ve tecrübesinin, TİTRA'nın insansız sistemler teknolojisindeki uzmanlığıyla birleştirilmesiyle pazarda farklı çözümlere imza atılması hedefleniyor.

TİTRA, Aerodyne için lojistik, istihbarat, gözetleme, hedef ve tespit, keşif alanında insansız helikopterlerin teknoloji ortağı olarak hizmet verecek. Bu işbirliği, her iki şirketin güçlerini birleştirerek, teknolojilerin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini artıran güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

TİTRA'nın ortağı olarak Aerodyne, yapay zeka analitiği, operasyonel hizmetler, BVLOS danışmanlığı ve MRO hizmetleri gibi kapsamlı bir hizmet paketi sunacak. Bu son teknoloji çözümler, sadece Aerodyne'ın mevcut müşteri tabanına değil, aynı zamanda seçilmiş pazarlardaki TİTRA müşterilerine de uzanacak.

Aerodyne'ın kurucusu ve Grup Üst Yöneticisi Kamarul Muhamed, bu işbirliğinin önemini vurgulayarak, "TİTRA'nın teknolojik uzmanlığı, Aerodyne'ın yüksek kaliteli çözümler sunma taahhüdüyle mükemmel bir uyum içindedir. Bu sayede dron teknolojilerinde konumumuzu sağlamlaştırmaktayız. Bu stratejik işbirliği, dünya çapında çözümlerimizi güçlendirecek, Aerodyne'ın ARGENTAVIS ve FULCRUM çözümlerine fayda sağlayarak, lojistik ve arama kurtarma endüstrilerinin geleceğini yeniden tanımlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TİTRA Genel Müdürü Davut Yılmaz da işbirliğinin önemine değinerek, "Aerodyne ile özel bir işbirliği kurmak, TİTRA için önemli bir kilometre taşıdır. Bu işbirliği, gelişmiş İHA teknolojimizi çeşitli endüstrilere tanıtma ve erişimimizi genişletme konusunda bize büyük bir fırsat sunuyor. Aerodyne ile birlikte müşterilerimize büyük değer sunacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.