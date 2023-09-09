İnsan,
Değil insan!
Sanki,
Hâşâ Yaratan!
Sanki,
Allah,
Kendisi için yaratmış!
“İnsan!” denen;
Ne büyük bir canavar,
Ne büyük bir düşman!
Böyle düşünmekten,
Alamıyor kendini insân!
El-Amân!
El-Amân!
Yaratılan insan;
Yaratan’a karşı!
Ne de yaman!
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Asıl Rahmân olan,
Allah’tan değil;
Haddini bilmez;
Âsî, câhil insan;
Allah’a karşı;
Ne de yaman!
El amân!
El amân!
Ya Rabbî!
Sana sığındım,
Diyerek:
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“Ancak Sen’sin;
Sâhib-i dermân,
Sâhib-i zamân,
Sâhib-i mekân,
Herşeye rağmen;
Sâhib-i insân.
Sen’sin Sen;
Ey Ulu Yaratan!
Var mı senden başka,
Varlığa senin gibi,
Yaraşan?”
İnsan,
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