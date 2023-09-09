İnsan,
          Değil insan!
          Sanki,
          Hâşâ Yaratan!
          Sanki,
          Allah,
          Kendisi için yaratmış!
        “İnsan!” denen;
          Ne büyük bir canavar,
          Ne büyük bir düşman!
          Böyle düşünmekten,
          Alamıyor kendini insân!
          El-Amân!
          El-Amân!
          Yaratılan insan;
          Yaratan’a karşı!
          Ne de yaman!
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          Asıl Rahmân olan,
          Allah’tan değil;
          Haddini bilmez;
          Âsî, câhil insan;
          Allah’a karşı;
          Ne de yaman!
          El amân!
          El amân!
          Ya Rabbî!
          Sana sığındım,
          Diyerek:
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        “Ancak Sen’sin;
          Sâhib-i dermân,
          Sâhib-i zamân,
          Sâhib-i mekân,
          Herşeye rağmen;
          Sâhib-i insân.
          Sen’sin Sen;
          Ey Ulu Yaratan!
          Var mı senden başka,
          Varlığa senin gibi,
          Yaraşan?”