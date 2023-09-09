İnsan,

Değil insan!

Sanki,

Hâşâ Yaratan!

Sanki,

Allah,

Kendisi için yaratmış!

“İnsan!” denen;

Ne büyük bir canavar,

Ne büyük bir düşman!

Böyle düşünmekten,

Alamıyor kendini insân!

El-Amân!

El-Amân!

Yaratılan insan;

Yaratan’a karşı!

Ne de yaman!

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Asıl Rahmân olan,

Allah’tan değil;

Haddini bilmez;

Âsî, câhil insan;

Allah’a karşı;

Ne de yaman!

El amân!

El amân!

Ya Rabbî!

Sana sığındım,

Diyerek:

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“Ancak Sen’sin;

Sâhib-i dermân,

Sâhib-i zamân,

Sâhib-i mekân,

Herşeye rağmen;

Sâhib-i insân.

Sen’sin Sen;

Ey Ulu Yaratan!

Var mı senden başka,

Varlığa senin gibi,

Yaraşan?”