Devletin içine düştüğü yok olma tehlikesinin korkunç derinliğini görmekten aciz olan zavallılar, elbette ciddi ve hakiki çareyi görmemek için gözlerini yumarlar. (Gazi Mustafa Kemâl Atatürk - 1924)



SİNAN OĞAN’IN HAZİN SONU;

Elli yılı aşkın bir süredir ülkemin siyaseti ile yakından ilgileniyorum. Siyasi fikir ve düşüncelerimi konferanslarım, seminer ve panellerim, gazete makalelerim, internet sitelerim, televizyon proğramlarım ve 46 kitabım kanalı ile insanlarla paylaşıyorum.

Kendimi gerçek bir Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olarak yetiştirmeğe çalışıyorum.

Siyaset kurumunun içinde fiilen yer alan bir kişi olarak Cumhuriyetin yüzüncü yılında 14 Mayıs 2023 seçimleri kadar siyasetin her alanda çirkinleştiğine ilk defa şahit oldum. Siyasilerin çok kısa süreler içinde bir uçtan bir uca savrularak bir ömür verdiği siyasi fikirlerinden böyle bir U dönüşü yapabileciğini asla düşünemezdim.

En son dönüşü Dr. Sinan Oğan yaptı. Uzun yıllardır tanıdığım ve Türk Milliyetçisi olarak gösterdiği dik duruşuyla gerçek bir devlet adamı kişiliğinin en son örneklerinden biri olarak gördüğüm Dr. Sinan Oğan 23 Mayıs günü saat 17:00 de Ankarada bir otel salonunda yaptığı Cumhur İttifakını destekleme açıklaması ile aslını inkar ederek adeta siyasi kişiliğini sıfırlamıştır.

Yazık olmuştur. Türk siyaseti ve Türk milliyetçiliği güçlü bir elemanını kaybetmiştir.

Bu tipik bir psikolojik savaş operasyonudur. Sinan Oğan şahsen kaybetmiştir. Ama bu kayıptan Millet İttifakı kazançlı çıkmıştır. İnanıyorum ki Oğan’a oy veren kitleler toplu olarak Millet İttifakını destekleyecektir.. Pazar günü hep birlikte güzelliklere şahit olacağız.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında ülkemin kirli siyaset ve siyasetçilerden temizleneceğine inanmak istiyorum.

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TEŞEKKÜRLER ÜMİT ÖZDAĞ

TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı 24 yıl Brezilya Sao Paula’da yapılan bir seminerdeki konuşmacı olarak tanıdım. Bu enerjik, bilgili ve donanımlı akademisyen ile bir Türk olarak gurur duymuştum. Babası rahmetli Muzaffer Özdağ 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin yönetim kadrosunda subaydı. Muzaffer Özdağ bizim nesillerimizin milliyetçilik anlayışının şekillenmesinde ve Türk Milliyetçiliğinin güçlenmesinde çok önemli yapı taşlarından birisiydi. Çünkü O’nun fikirleri ile büyümüştük.

Ümit Özdağ’ın babasından aldığı Milliyetçilik bayrağının dahada ileriye taşınması yolundaki hizmetlerini çok yakından takip eden biriyim. O, Güvenlik Stratejileri alanında dünya çapında gururumuz olan en donanımlı bir akademisyenlerden biridir. Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde yaygınlaştırılmasında başında bulunduğu ASAM ve 21 YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ile çok önemli kazanımlar sağlamıştır.

Ümit Özdağ, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki karmaşık süreci çok güzel yönetmiş ve Türk milliyetçilerinin doğru zamanda ve doğru yerde bulunmasını sağlayarak tarihi bir görev icra etmiştir. İnanıyorum ki bu tutum ve davranışı ile yıllardır partiler arasında savrulan Türk Milliyetçilerinin gerçek adresi olduğunu vurgulamıştır.

Zafer Partisinden aldığı destekleme sözü ile birlikte Millet İttifakı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yolundaki engel şimdilik kalkmıştır. Zafer Partisi ile altılı masa bileşenleri çok daha güçlü hale gelmiştir.

SON SÖZ:

28 Mayıs 2023 seçimleri Türkiye için hayati önemi haizdir. Bu seçimde verilecek her oy stratejik önemi haizdir. Tüm milletimizi seçimlere katılmaya davet ediyorum. Zafer Partisi ve CHP birlikteliğinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Not: Bu yazı, 24 Mayıs Çarşamba günü kaleme alınmıştır.