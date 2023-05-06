İNGİLTERE- 70 yıl sonra yapılacak ilk taç giyme töreninde tüm dünyadan konuklar hazır bulundu.

Annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1953'te yapılan ve 8 bin 200'den fazla davetlinin katıldığı taç giyme törenine kıyasla Kral Charles'ın daha küçük çaplı ve kısa sürecek taç giyme törenine, 203 ülkeden 2 binin üzerinde konuk katıldı.

Bazı modern değişikliklerin haricinde yaklaşık bin yıldır süregelen gelenek ve törelerin izleneceği seremoni, kralın Londra'daki ikametgahı Buckingham Sarayı'ndan kiliseye doğru geçit töreniyle başladı.

Anglikan Kilisesi'nin başındaki Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek olan ayinin ardından kortej yeniden saraya dönecek.

Taç giyme töreni Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların geçidi izlemek üzere saray balkonunda yerini alacak olan Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı selamlaymasıyla son buluyor.

HABER: EMİR YÜCEL