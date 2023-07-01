Londra

İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim genişletme politikasından "derin endişe" duydukları belirtilerek, Tel Aviv yönetimine karardan dönmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yerleşimin devamlı olarak genişlemesinin barışa engel olduğuna ve "iki devletli çözüm" girişimlerinin başarıya ulaşmasını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Terörün ve sivillere karşı şiddetin her türlüsünün "kesin surette kınandığı" kaydedilen açıklamada, yetkililerden, tüm şiddet uygulayanların hesap vermesini sağlamaları istendi.

Açıklamada, "İsrail ve Batı Şeria'daki şiddet döngüsünün kırılması gerekiyor. Avustralya, Kanada ve İngiltere, barış ile güvenlik içinde, onurla, korkusuzca ve insan haklarına tam olarak saygı gösterilerek yaşama haklarında İsrail ve Filistin halkının yanında kararlılıkla duruyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgede, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana bir Filistin devletinin de kurulmasının dahil olduğu kapsayıcı, adil ve kalıcı barışın desteklenmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, bunun yalnızca tarafların doğrudan müzakereleriyle başarılabileceği vurgulandı.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi Yüksek Planlama Konseyi, hafta başında, ülke kanunlarına göre bile yasa dışı kabul edilen 3 kaçak yerleşim yerinin geriye dönük yasallaştırılması da dahil olmak üzere, yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşasını onaylayarak yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme kararını kınamıştı.

AA