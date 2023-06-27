Londra

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin girişimi ve Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Estonya, Letonya ile Litvanya'nın desteğiyle yürütülen çok uluslu Interflex Operasyonu'nun detayları paylaşıldı.

Eğitimler kapsamında bu zamana kadar 17 bin Ukrayna askerinin eğitildiği belirtilen açıklamada, 2024'e kadar 30 bin askerin eğitileceği, İngiliz ordusunun 1400 askerle eğitimleri yürüttüğü vurgulandı.

Açıklamada, geçen yıl başlayan operasyon kapsamında eğitim alan Ukraynalı personelin, postal, üniforma, kask, çelik yelek ve uyku tulumu gibi ekipmanlarla da donatıldığı ifade edildi.

Tıbbi müdahale eğitimleri de veriliyor

Savunma Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise Ukraynalı askerlere çatışma alanında tıbbi müdahale eğitimi verildiği de kaydedildi.

Toplam 49 Ukraynalı askerin çatışma alanında tıbbi müdahale teknikleri, aşırı kan kaybına karşı müdahale, tıbbi müdahale stratejileri, yaralıların savaş alanı dışına taşınması ve savaş travması üzerine eğitimler aldığı vurgulanan açıklamada, eğitimlerin İngiliz, Hollanda ve İzlanda ordusu tarafından yürütüldüğünün altı çizildi.

Açıklamada, Ukraynalı askerlere kendilerini koruma üzerine eğitimler verildiğine ve eğitimlerin 5 hafta sürdüğüne işaret edildi.

İngiltere'nin, eğitimlerin yanında savaşın başından bugüne kadar Ukrayna'ya askeri alanda 4,5 milyar sterlinlik (yaklaşık 150 milyar lira) destek sağladığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Hibe edilen ekipmanların kullanımı için eğitim alıyorlar

Interflex Operasyonu, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının ardından Ukraynalı askerlerin eğitimi için 2015'te başlatılan ve 22 bin kişinin eğitim almasıyla geçen sene şubatta askıya alınan Orbital Operasyonu'nun devamı kabul ediliyor.

Interflex'e katılan ilk 450 Ukrayna askeri, İngiltere'nin verdiği silahların kullanımı üzerine eğitimler almıştı. İngiliz donanmasından da eğitimler alan askerler, İngiliz ordusunun hibe ettiği tankların kullanımı eğitimlerine de katılıyor.

İngiltere dışındaki ülkeler de çeşitli sayılarda eğitmen ve ekipman desteği sağlıyor.

AA