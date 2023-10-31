İngiltere

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aynı zamanda iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili olan Bristow'un "kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumlar" yaptığını belirterek, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevinden alındığını duyurdu.

"Artık pek çok seçmenimin derinden önemsediği bir konu hakkında açıkça konuşabilirim”

Bristow, Başbakan Sunak tarafından görevden alındıktan sonra BBC'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum ve keyif aldığım bir işi bıraktığım için üzgünüm ancak artık pek çok seçmenimin derinden önemsediği bir konu hakkında açıkça konuşabilirim. Bunu hükümetten maaş alarak değil arka sıralardan daha iyi yapabileceğime inanıyorum."

Bristow, geçen hafta Başbakan Sunak'a yazdığı bir mektupta, kalıcı bir ateşkesin hayat kurtaracağını ve insani yardımın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını belirtmişti.

Milletvekili Paul Bristow, 2020'de yaptığı bir açıklamada, ramazanın Müslümanlar için ne anlama geldiğini öğrenmek istediğini belirtmiş ve ramazanda Müslümanlarla aynı deneyimi paylaşmak için bir hafta oruç tutacağını açıklamıştı.

İngiliz hükümeti, Gazze'ye insani yardım için çatışmalara ara verilmesini destekliyor ancak ateşkes çağrılarını reddediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.