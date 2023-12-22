Bir Yılmaz Erdoğan hikayesi olan İnci Taneleri'nin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz Türkiye'de gündem oldu.

Yılmaz Erdoğan hikayeleri genelde komedi yada ilham veren hikayeler olur. Vizontele, Kelebeğin Rüyası, Ekşi Elmalar, Organize İşler, Organize İşler Sazan Sarmalı, Vizontele Tuuba, Neşeli Hayat, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, bu filmlerden bazıları bu filmlerde mizah var. Neşe var. İlham veren ve verdiği mesajlar açısından olumlu diyebileceğimiz unsurlar var. Hayatsal mesajlar var. Yılmaz Erdoğan filmlerini seviyorum. Çoğunu izledim. Karakterlerdeki derinlik dikkat çekici oluyor Yılmaz Erdoğan filmlerinde... Vizontele filmindeki Deli Emin karakteri bile derin bir karakter...

Deli Emin'in söylediği cümlelerden dolayı deli demeye bin şahit lazım şeklinde düşüncelere sevkediyor insanı... En akıllıdan daha akıllı cümleler kuruyor. Ekşi Elmalar filminde Belediye Başkanı Aziz'in hikayesi anlatılıyor. Aziz kızlarına karşı baskıcı bir baba filmin sonlarına doğru öyle bir duruma düşüyor ki baskıyla yetiştirdiği kızlarına muhtaç hale geliyor. Neşeli Hayat filminde ise zor hayat şartlarında yaşayan maskot olarak çalışan emekçilerin hikayesi anlatılıyor. Zor hayat şartlarına rağmen çalıştıkları iş gereği devamlı neşeli olmak zorunda olan emek veren insanların hayatlarına ışık tutuyor Yılmaz Erdoğan Neşeli Hayatlar filminde... Sosyal içerikli filmlerinden biridir Neşeli Hayatlar filmi... Bu kült diyebileceğimiz filmlerin ardından fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündem olan İnci Taneleri dizisine fragmanda gördüğünüz üzere kadın cinayetiyle başlıyor. “Şimdi yattığım ranzam kadarmış mezarın senin aşkın yalnız failin olmak da varmış” cümlesi dikkat çekti. Gerçekte olan olaylara değinirken dizinin verdiği mesaj önemli hale gelecek... İzleyenlerin kötü olaylar olması açısından etkileneceği bir dizi olacak. Biraz neşeye ihtiyacımız var. Türk televizyonlarında sit-com kalmadı. Avrupa Yakası zamanını hatırlıyorumda yayın saatini sabırsızlıkla beklerdim. Daha eskilere gidecek olursak Perihan Abla, Süper Baba, Bizimkiler, Ekmek Teknesi, Yabancı Damat halkın içinden dizilerdi. Şimdi yayınlanan dizilerin çoğu şiddet içerikli... İnci Taneleri de öyle olacak maalesef toplum olarak şiddet içeren dizilere değil, iyiliğin kazandığı daha insancıl hikayelere ihtiyacımız var. Yılmaz Erdoğan dizisi olan İnci Taneleri ile şiddet içeren bir dizi daha eklendi. Yılmaz Erdoğan'dan daha soft bir dizi beklerdim. İzleyip nasıl olduğunu göreceğiz.