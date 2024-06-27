Kozack, yazılı açıklamasında, Kenya'da son günlerde yaşanan trajik olaylardan derin kaygı duyduklarını vurgulayarak, "Can kaybı ve çok sayıda yaralanmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Düşüncelerimiz, ülkedeki krizden etkilenen tüm insanlarla birlikte." ifadesini kullandı.

IMF'nin Kenya'daki durumu yakından izlediğini dile getiren Kozack, şunları kaydetti:

"Kenya'yı desteklemekteki temel amacımız, karşılaştığı güç ekonomik zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak, ekonomik beklentilerini ve halkının refahını artırmaktır. Sağlam, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik bir rota çizmek için Kenya ile birlikte çalışmaya kararlıyız."

Kenya'daki gösteriler

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısı'nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere ülke genelinde çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.