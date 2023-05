SAKARYA -Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Sakarya'dan seslendi.

''İLK TURDA BİTİRECEĞİZ''

İmamoğlu ''Sakarya çok güzeldir. Sakarya da memleketimden her insan vardır. Sakarya Gaffar Okkanın memleketidir. Sizlerle bir arada olmak çok büyük mutluluk. İlk turda bitireceğiz. Memleketin kaybedecek bir anı bile yok. Memleketin her yeri güzelleşecek. Zor bir zamandayız. Memleketimiz derin yoksulluk yaşıyor. Gençlik geleceğine umutla bakamıyor. Gençler kendi mesleklerini tapmk için yurt dışına çıkıyor. İlk okula giden çocuklar bile adalet istiyor. Memleketimizin sorunları acil çözüm bulacak ekibimiz var. Bu ekip sadece 6 liderin oluşturduğu bir ekip değil. Bizim her ilden devasa ekibimiz var. Biz esas gücümmüzü sizden alıyoruz. Milletin evlatları ile bu ülkeyi yöneteceğiz. 13. Cumhurbaşkanımız kemal Kılıçdaroğlu yönetecek. Çok büyük inançla yol yürüyoruz. 86 milyon insanın inancı kalbimizde. Bizi taşlamaya çalışanlar olabilir ama biz onlara taş atmayız çiçek atarız sizin gibi. Biz kimsenin kafasını yarmayız. Azmettirenlerden hesap soracağız. Biz milletimizi yağa kaldırcağız. Sakarya'nın bütün sorunlarına halimiz. Karasu yolun demir yolu yılan hikayesine döndü bunları çözeceğiz. Barınma, tarım sorunlarını çözeceğiz'' ifadelerini kullandı.

''SAKARYA KAZANIYOR, MİLLETÇE KAZANIYORUZ''

Ekrem İmamoğlu ''Onlara kalsa onlar milli biz değiliz. Onlara oy verenler milli, bize oy verenler. Değil. Dertleri vatandaş değil. Hergün pandoranın kutusundan bir şey çıkıyor. Onlar adın biz utanıyoruz. Bunların kötü düşüncrleri bitmiyor. Bu ülkenin yöneticilerin karıştığı işleri biz görünce utanıyoruz. Oy için bunlar her şeyi yaparlar, ibançlarımızın üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Onlara kalsa kimi cennete kimi cehenneme gidecek. Bunlar milletimizin bir bölümünü de zehirledi. Sizlerin kalbimizle herkesin kalnimi kazanacağız. Sandıklarda oy patlaması yapmaya hazır mıyız. Demokrasi şölenini kutlamaya hazır mıyız. Korku filminden çıkmış hallerine karşı biz güleceğiz. Asla öfkelenmicez. Zannediyorlar ki sevgi pıtırcığı olmak kötü bir şey. Sevgiyle sarmlayacağımız bir döneme hazır olun. Anneler babalar 15 myıs sabahı size söz. Sabah kalkacaksınız derin derin nefes lcksınız sapancaya dağlara doğru bakın miskibi huzur, bolluk bereket, mis gibi Atatürk Cumhuriyet gelecek içinize. Cunhurbaşknımıza firesiz oy istiyoruz. Her şey çok güzel olacak. Sakarya kazanıyoruz, milletçe kazanıyoruz'' şeklinde konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ