T.C.BAKIRKÖY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

#ilangovtr Basın No ILN01893873

Mahkememiz dosyasında sanık sıfatıyla yer alanKhaled ve Fatıma oğlu, 01/01/2002 HOMS doğumlu ) hakkında yapılan yargılama sonucunda 06/06/2023 tarih, 2022/755 Esas ve 2023/349Karar sayılı ilamla;Sanığın Hırsızlık suçundan sabit olan eylemine uyan suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak TCK'nın 142/2-h Maddesi uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın geçmişi ve cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak TCK'nın 62. Maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan sabit olan eylemine uyan TCK'nın 116/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın geçmişteki hali, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl olduğundan CMK'nın 231. Maddesi gereğince hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın Mala Zarar Verme eylemine uyan TCK'nın 151/1 Maddesi gereğince suçun işleniş biçimi gözetilerek neticeten 2.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,TCK 52/4 madde gereğince sanığın şahsi durumu gözetilerek adli para cezasının 1'er aylık taksitlerle, 4 ayda, 4 eşit taksitle sanıktan tahsiline,dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.İşbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarıncaİlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.15/09/2023